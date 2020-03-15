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В Україні ситуація з коронавірусом розвивається за помірним сценарієм, - прем'єр

Новини » Політика     15.03.2020 - 00:29
В Україні ситуація з коронавірусом розвивається за помірним сценарієм, - прем'єр
Ілюстративне фото (freepik)

В України поки що немає великих осередків спалаху хвороби

Україна залишається країною, в якій ситуація з коронавірусом розвивається за помірним сценарієм. Про це у зверненні, оприлюдненому у Telegram-каналі, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

ВІн зазначив, що в України немає великих осередків спалаху хвороби.

"Сьогодні Україна залишається країною, в якій ситуація з коронавірусом розвивається за помірним сценарієм. Кластерів та великих спалахів хвороби у нас, на щастя, поки що немає. І ми робимо все, щоб вони не виникли. Для координації діяльності створено оперативний штаб. Він обробляє поточні дані щодо коронавірусу і дає аналітичні висновки, які будуть основою для прийняття рішень на рівні країни", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, для уникнення поширення коронавірусу Шмигаль закликав громадян утриматися від поїздок між містами України.

Зазначимо, що з 12 березня в Україні введений тритижневий карантин. Крім того, Україна з 16 березня закриє кордон для іноземців.

Як писало РБК-Україна, 13 березня в Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка на початку березня прибула в Україну з Польщі.

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