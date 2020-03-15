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У дружини прем'єра Іспанії діагностували коронавірус

Новини » В світі     15.03.2020 - 01:42
У дружини прем'єра Іспанії діагностували коронавірус
Фото: Педро Санчес і Бегонія Гомес (facebook.com/pedro.sanchezperezcastejon)

Прем'єр і його дружина ізольовані в резиденції

В Іспанії коронавірус COVID-19 виявили у дружини прем'єр-міністра країни Педро Санчеса Бегонії Гомес. Про це повідомили в офісі прем'єра, передає РБК-Україна з посиланням на агентство Europa Press.

На даний момент і прем'єр, і його дружина перебувають у резиденції і дотримуються встановлених органами охорони здоров'я превентивних заходів. Їхній стан оцінюється як задовільний.

Наголошується, що Гомес 8 березня брала участь у демонстрації, дозвіл якої в розпал епідемії коронавірусу викликав шквал критики.

Нагадаємо, влада Іспанії у зв'язку з пандемією коронавірусу має намір ввести в країні карантин. Обмеження будуть введені з 8:00 ранку неділі, 15 березня. Зазначимо, що Іспанія посідє 5 місце за кількістю підтверджених випадків коронавірусу у світі.

Раніше у дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Софі Грегуар Трюдо діагностували коронавірус COVID-19. Після цього канадський прем'єр самоізолювався.

Також повідомлялося, що коронавірус діагностували у президента Бразилії Жаїра Болсонару.

Як повідомляло РБК-Україна, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі становить 153 511.

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