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У США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 2,7 тисячі осіб

Новини » В світі     15.03.2020 - 02:57
У США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 2,7 тисячі осіб
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Жертвами коронавіруса в США стала 51 людина

У США кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 досягла 2726. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт університету Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі федеральних і місцевих даних.

Жертвами коронавіруса в США стала 51 людина.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пройшов тест на наявність нового коронавірусу, після того як у минулі вихідні зустрічався з бразильським чиновником, у якого виявився позитивний результат на вірус. За словами особистого лікаря Трампа, результат тесту - негативний.

Раніше Трамп ввів надзвичайний стан в країні через пандемію коронавірусу. Він заявив, що направить до 50 млрд доларів для штатів для боротьби із захворюванням.

Також Трамп у зверненні до нації оголосив про заборону на поїздки з країн Європи у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі. При цьому президент США наголошував, що ці заходи не будуть поширюватися на Велику Британію. Проте пізніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що розширили заходи боротьби з коронавірусом і заборонили в'їзд громадян Британії та Ірландії.

Як повідомляло РБК-Україна, що з 12 березня в Україні введений тритижневий карантин. Крім того, Україна з 16 березня закриє кордон для іноземців.

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