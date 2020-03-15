Скасування рейсів через коронавірус: з Хорватії евакуювали українців

Фото: евакуація українців з Хорватії (twitter.com/VasylKyrylych)

З Хорватії евакуювали 3 групи українців

Посольство України в Хорватії завершило евакуацію трьох груп українців, чиї рейси було скасовано у зв'язку з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посла України в Хорватії Василя Кирилича в Twitter.

Зокрема, за словами Кирилича, сьогодні з Хорватії було евакуйовано групу дітей, які брали участь у міжнародних змаганнях. Загалом сьогодні з Хорватії було евакуйовано 3 групи українських громадян.

"Продовжуємо працювати. Якщо ви потребуєте нашої допомоги, просимо звертатися на consul_hr@mfa.gov.ua , +385 916051010 (viber, WhatsApp). Ми працюємо в цілодобовому режимі", - розповів посол.

Нагадаємо, у суботу, 14 березня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про термінову евакуацію громадян України, які опинилися заблоковані на території Італії через карантин, введений у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що Словенія пропустила через кордон першу групу заблокованих на італійсько-словенському кордоні вантажівок і автобусів, у яких, зокрема, перебувають громадяни України.