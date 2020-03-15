ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Скасування рейсів через коронавірус: з Хорватії евакуювали українців

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 13:48
Скасування рейсів через коронавірус: з Хорватії евакуювали українців
Фото: евакуація українців з Хорватії (twitter.com/VasylKyrylych)

З Хорватії евакуювали 3 групи українців

Посольство України в Хорватії завершило евакуацію трьох груп українців, чиї рейси було скасовано у зв'язку з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посла України в Хорватії Василя Кирилича в Twitter.

Зокрема, за словами Кирилича, сьогодні з Хорватії було евакуйовано групу дітей, які брали участь у міжнародних змаганнях. Загалом сьогодні з Хорватії було евакуйовано 3 групи українських громадян.

"Продовжуємо працювати. Якщо ви потребуєте нашої допомоги, просимо звертатися на consul_hr@mfa.gov.ua , +385 916051010 (viber, WhatsApp). Ми працюємо в цілодобовому режимі", - розповів посол.

Скасування рейсів через коронавірус: з Хорватії евакуювали українців

Скасування рейсів через коронавірус: з Хорватії евакуювали українців

Нагадаємо, у суботу, 14 березня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про термінову евакуацію громадян України, які опинилися заблоковані на території Італії через карантин, введений у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що Словенія пропустила через кордон першу групу заблокованих на італійсько-словенському кордоні вантажівок і автобусів, у яких, зокрема, перебувають громадяни України.

Туреччина та Грузія відстрочили скасування авіарейсів УЗ припиняє міжнародні пасажирські перевезення
Новини України евакуаціяХорватиярейсыКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся