Украина имеет призрачные шансы получить финпомощь США до конца года, - Макконнел

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что для Конгресса будет "практически невозможно" принять до Рождества дополнительный пакет финансирования с помощью Украине, даже если соглашение об этом будет заключено в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Макконнелла, соглашение по законодательству о помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону не будет достигнуто, если президент Джо Байден не будет полностью вовлечен в переговоры с республиканцами в Сенате о включении положений об ограничении пересечения мигрантами границы США с Мексикой.

"Практически невозможно, - даже если мы достигнем соглашения, - разработать его, провести через Сенат и Палату представителей до Рождества. Соглашения не будет, пока Джо Байден и республиканцы не договорятся. Без этого соглашения не будет", - сказал Макконнелл журналистам в Капитолии.

Ожидается, что в четверг, 14 декабря, Палата представителей и Сенат покинут Вашингтон, чтобы уйти на рождественские каникулы в конце года. Обе палаты Конгресса соберутся снова в течение второй недели января 2024 года.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины

Украине грозит потеря военной помощи со стороны США из-за задержки в принятии пакетов финансовой помощи американским Конгрессом.

6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов по пакету помощи Джо Байдена на 106 млрд долларов, из которых более 61 млрд долларов предусмотрено на оборонные нужды Украины. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Президент США Джо Байден раскритиковал такое решение Сената и обвинил республиканцев в политических играх.

В то же время, Белый дом готов пойти на компромиссы по ужесточению правил пересечения границы для мигрантов, чтобы получить голоса Республиканской партии для утверждения финпомощи Украине.

Ситуацию осложняет и тот факт, что Конгресс до сих пор не утвердил госбюджет США на 2024-й год. 15 ноября Сенат поддержал законопроект о временном двухэтапном финансировании правительства, чтобы избежать "шатдауна" - приостановки работы правительственных органов из-за отсутствия финансирования. На следующий день Байден подписал этот документ. Законопроект не предусматривает финансовую помощь на оборонные нужды Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.