Белый дом готов пойти на компромиссы, чтобы получить голоса для помощи Украине, - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена готова пойти на компромиссы в вопросе ужесточения правил пересечения границы для мигрантов, чтобы получить голоса республиканцев для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, Белый дом готов ужесточить параметры первичной проверки для получение убежища.

По словам источника, администрация Байдена также рассматривает некую форму положения о "безопасной третьей стране", которое позволит Соединенным Штатам отказывать в убежище мигрантам, которые проходят через другую страну по пути в США.

Еще одним возможным пунктом соглашения с республиканцами может стать расширение процедуры ускоренной депортации. По словам источника, эта процедура, вероятно, теперь будет применяться по всей стране, а не только на границе, как в настоящее время.

Источник также отметил, что двухпартийная группа сенаторов, которая пытается достичь соглашения, также обсуждает количественное ограничение числа заявлений о предоставлении убежища. Позиция Белого дома по поводу такого ограничения остается неясной.

Палата представителей и Сенат должны завершить работу к 14 декабря, что оставляет мало времени для принятия закона о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине и Израилю.

Учитывая строгие временные рамки, Белый дом и группа республиканцев пытаются договориться об основополагающих условиях новой политики касательно мигрантов, а более точные детали нового законопроекта будут доработаны позже.

Белый дом и Конгресс США спешат заключить соглашение, которое обеспечило бы военную помощь двум союзным странам и в то же время препятствовало бы нелегальной иммиграции через границу США и Мексики.

Что этому предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (около 60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю и Тайваню.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украине и Израилю.

Вчера, 7 декабря, республиканцы заблокировали вынесение на голосование законопроекта о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. В свою очередь, президент Байден резко отреагировал на провал голосования по Украине и назвал угрозы.

Детальнее о том, почему в США не могут договориться о финансировании помощи Украине, - в материале РБК-Украина.