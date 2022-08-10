Загрози та пропаганда. РФ продовжує намагатися організувати "референдуми" на Донбасі та півдні

Окупанти готують псевдореферендуми у південних регіонах України та на Донбасі. Як і коли збираються організувати "голосування", досі не зрозуміло. Загарбники не мають навіть мінімальної підтримки серед населення, а ситуація на фронті для них стає все більш загрозливою завдяки діям ЗСУ.

Що відомо про підготовку фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Можлива дата "референдумів"

Голова колаборантів у Запорізькій області Євген Балицький 8 серпня підписав розпорядження про підготовку до проведення так званого референдуму про "возз'єднання" регіону з РФ. Проте самопроголошений губернатор не назвав термінів, коли окупанти мають намір реалізувати свій план.

Раніше у російських ЗМІ називали датою проведення "референдумів" на захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей 11 вересня – день єдиного голосування у Росії.

Однак пізніше з'явилися повідомлення, що "референдуми" можуть відбутися пізніше і у форматі онлайн.

Плани окупантів під загрозою

В Офісі президента вважають, що колаборанти постійно переносять терміни голосування, оскільки самі не впевнені, що зможуть зберегти контроль над захопленими територіями.

Для Росії псевдореферендуми мали стати другим етапом " маленької швидкої і переможної війни" , а виявилися символом нескінченного приниження. Про це розповів радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі РБК-Україна.

На його думку, Кремль став заручником "кримського сценарію" 2014 року і не знає, як від нього відступити. Про це свідчать постійні переноси дат, зміни форматів і концепцій, зростаюче роздратування кремлівських апаратників один від одного.

"Так буває, коли військовими діями керують політики, які стали заручниками власної пропаганди, що призначають дедлайни, виконати які армія не в змозі", - зазначив Подоляк.

Тому тепер окупанти хочуть провести "референдуми" в умовах активних бойових дій: у Запорізькій області, не маючи обласного центру, у Донецьку, в передмісті якого стоять ЗСУ, чи на Херсонщині, де російські війська перебувають у дуже хитких умовах.

Радник глави ОП підкреслив, що з точки зору міжнародної спільноти удари ЗСУ по військових підрозділах РФ на захопленій частині є легітимними, і ніхто не має наміру допустити жодного заморожування або фіксації положення.

"Російська пропаганда може вигадувати паралельні світи, де Херсон - Країна Оз, Донецьк - Еребор, а Запоріжжя - країна Нарнія. Але реальна політика вирішується "на землі", а не в телевізорі. Україна поверне свої території військовим способом при будь-якому зі сценаріїв", – заявив Михайло Подоляк.

Загрози, підкуп, пропаганда: методи організації "референдумів"

Для агітації та підготовки анексії на окуповані території у липні відправили кураторів із путінської партії "Єдина Росія".

У захоплених містах почали працювати "гуманітарні офіси" організації під назвою "Ми разом із Росією". Вони зайнялися збиранням особистих даних для складання виборчих списків та подальшої фальсифікації результатів голосування.

На Херсонщині росіяни хочуть "купляти" голоси місцевих за 10 тисяч рублів. Для цього у регіоні відкриваються установи, де можна отримати таку матеріальну допомогу. При цьому на Херсонщині окупанти не можуть створити "виборчі комісії" через брак кадрів і досі шукають приміщення для "дільниць".

Колаборанти у Мелітополі Запорізької області загрожують депортацією за відмову від участі у "референдумі" та залякують людей зброєю. Загарбники збираються опитувати мешканців багатоквартирних будинків, цей процес супроводжуватимуть силовики з автоматами.

Під виглядом видачі продуктів харчування та будматеріалів окупанти проводять пропагандистські зустрічі з мешканцями тимчасової непідконтрольної Луганської області. У громадян виманюють персональні дані та агітують брати участь у голосуванні.

На територіях у складі так званої "ДНР" готуються сфальcифікувати результати "референдуму". Колаборанти отримали завдання забезпечити 70% підтримки населенням. У невизнаній республіці формують списки виборців, організують "вуличні комісії", а голосувати планують за допомогою "мітки виборця" - відбитком вказівного пальця з чорнилом.

Місцеві жителі проти "приєднання" до РФ

У липні росіяни провели закрите опитування мешканців Запорізької та Херсонської областей. За даними видання "Медуза", кількість прихильників "возз'єднання" з РФ склала близько 30%.

Навіть перебуваючі в окупації ще стільки ж респондентів виступили за збереження областей у складі України, а решті було важко відповісти.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав результати соцопитування на окупованих територіях "падінням у бруд обличчям".

За його словами, кількість охочих проголосувати настільки мізерна, що "продати" цей референдум населенню буде просто неможливо.

"І навіть цю цифру можна поділити на три - люди бояться відповідати інакше, коли чують про щоденні викрадення, терор та тортури своїх знайомих та колег. Навіть у цих умовах, 90% виступають або чітко за Україну, або відмовляються відповідати на питання, що означає ту саму підтримку", - кажуть в ОП.

Мер Мелітополя Іван Федоров також підтвердив, що населення міста проти участі у "референдумі". Незважаючи на постійний тиск з боку колаборантів, Росію підтримують лише 10% мелітопольців. Тому щоб зняти постановочний ролик для російських ЗМІ, у місто звезли 700 людей масовки.

"Референдум" перекреслить можливість будь-яких переговорів із РФ

Володимир Зеленський заявив, що "референдуми" на окупованих територіях закриють для Росії можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом. Також глава держави попередив про відповідальність тих, хто допомагатиме загарбникам в організації фейкового голосування.

Водночас у РФ продовжують відхрещуватися від участі в організації "референдумів".

За словами прес-секретаря Кремля Пєскова, Володимиру Зеленському нібито потрібно проясняти плани щодо референдумів про відокремлення від України у жителів відповідних регіонів, а не у Росії.