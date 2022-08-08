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Організація псевдореферендумів стала нескінченним приниженням Росії

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Київ, Понеділок 08 серпня 2022 18:30
Організація псевдореферендумів стала нескінченним приниженням Росії Нові "референдуми" в окупації не матимуть юридичних наслідків (фото GettyImages)
Автор: Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента України

Російська влада в Запорізькій області оголосила про підготовку до так званого "референдуму" про приєднання до Російської Федерації. За деякими даними, такі постановочні голосування в окупації можуть пройти до середини вересня.

Про те, що означають ці "референдуми" для Москви, Києва та всього світу, в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Організація псевдореферендумів на окупованих територіях замислювалася в Москві як другий етап "маленької швидкої і переможної війни", а стала символом нескінченного приниження Російської Федерації в Україні. Кремль став заручником "кримського сценарію" 2014 року і не знає, як від нього відступити - як результат, постійні переноси дат, зміна форматів і концепцій, зростаюче роздратування кремлівських апаратників один від одного.

Так буває, коли воєнними діями керують політики, що стали заручниками власної пропаганди, що призначають дедлайни, виконати які армія виявляється не в змозі. Тепер вони хочуть провести "референдум" в умовах активних бойових дій: в Запорізькій області не маючи обласного центру, в Донецьку, в передмісті якого стоять Збройні сили України, або в Херсонській області, де російські війська знаходяться в дуже хитких умовах.

Це вже смішно. Наступне падіння обличчям в бруд у них сталося, коли вони ознайомилися з первинною соціологією і виявилося, що число охочих проголосувати за з'єднання з Росією настільки мізерне, що "продати" цей референдум населенню буде просто неможливо. І навіть цю цифру можна поділити на три - люди боятися відповідати інакше, коли чують про щоденні викрадення, терор і тортури своїх знайомих і колег. Навіть в цих умовах, 90% виступають або чітко за Україну, або відмовляються відповідати на питання, Що означає ту ж підтримку.

Для України жодні псевдореферендуми не значать нічого, як і для міжнародного співтовариства. Всі побоювання з приводу того, що Україна не зможе повернути свої території нібито тому що Росія їх анексує - пропагандистські фантазії. Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області - це частина України. Будь-які заяви про зворотне юридично нікчемні.

Всі удари по російських військових підрозділах на захопленій частині будуть легітимні з точки зору міжнародного співтовариства. Ніякої заморозки і фіксації положення ніхто допускати не має наміру. Російська пропаганда може вигадувати паралельні світи, де Херсон - країна Оз, Донецьк - Еребор, а Запоріжжя - країна Нарнія. Але реальна політика вирішується "на землі", а не в телевізорі. Україна поверне свої території військовим способом при будь-якому зі сценаріїв.

Михайло Подоляк, для РБК-Україна

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