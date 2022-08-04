Росія не проводитиме "референдуми" у південних областях України: у ОП назвали причину

Окупанти не проводитимуть "референдуми" на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей, оскільки не зможуть утримати їх під своїм контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю LB заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви.

На підтвердження своїх слів він нагадав, що Кремль постійно переносить дату проведення фейкового голосування.

"Раніше йшлося про 11 вересня, тому що це збігається з єдиним днем ​​голосування в Росії, потім почалися повідомлення про те, що, можливо, ці псевдореферендуми проходитимуть не у вересні, а пізніше. У жодному разі не хотілося б навіть цього аналізувати, тому що ми впевнені, що такого "референдуму" не відбудеться, тому що ці території не будуть під контролем РФ", - сказав він.

До того ж за словами Жовкви, постійно надсилаючи ці сигнали про проведення "голосування", Москва демонструє, що сама не впевнена, що їй вдасться зберегти контроль над тимчасово окупованими територіями.

"Тому все, що у Кремлі роблять - транслюють подібну інформацію внутрішньої російської аудиторії", - резюмував чиновник.