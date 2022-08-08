Проведення "референдуму" у Запорізькій області на грані краху: до Мелітополя завезли масовку

Менше 10% мелітопольців підтримують Росію, тому окупанти завезли до міста 700 людей масовки з інших тимчасово окупованих територій Запорізької області, аби зняти пропагандистський ролик для російських ЗМІ.

За його словами, росіяни розуміють, що їхні плани на проведення "референдуму" на грані краху - навіть під дулами автоматів країну-агресора підтримують не більше 10% мелітопольців.

"Щоб хоч якось вислужитись перед кремлівським "старшим братом" колаборанти вирішили зняти чергову пропагандистську картинку для росЗМІ. Завезли до Мелітополя масовку з інших тимчасово окупованих територій Запорізької області - 700 людей, адже навіть стільки не можуть набрати серед місцевого населення - і провели "форум" у міському Палаці культури", - написав він.

Федоров зазначив, що головував на цьому "форумі" гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький, який свого часу на місцевих виборах набрав менше 10%.



"Спочатку він сам вигадав собі посаду, тепер сам "вершить долю" тимчасово окупованих територій, підписуючи незрозумілі "накази" про відчайдушне бажання приєднатись до РФ. Які плани з’являться в голові цього психічно хворого місцевого царька - поплічника кремля завтра важко здогадатись", - додав Федоров.