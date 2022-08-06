Ходитимуть по квартирах з автоматом. Мер Мелітополя розкрив плани РФ щодо "референдуму"

Окупанти під час проведення, так званого референдуму у Запорізькій області планують залякувати місцевих за допомогою зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час національного ефіру новин .

Під час обходу мешканців будуть опитувати та супроводжувати цей процес мають силовики з автоматами, а також співробітники окупаційної "міліції" чи ФСБ. На це, за планом, окупанти мають витратити сім днів.

Федоров розповів що за планами, загарбники мають залучати старших по багатоквартирним будинкам.

Нагадаємо, що раніше мер Мелітополя повідомляв про можливу депортацію за відмову участі у так званому референдумі.

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