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Ходитимуть по квартирах з автоматом. Мер Мелітополя розкрив плани РФ щодо "референдуму"

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Україна, Субота 06 серпня 2022 17:07
Ходитимуть по квартирах з автоматом. Мер Мелітополя розкрив плани РФ щодо "референдуму" Фото: ходитимуть по квартирах з автоматом. Мер Мелітополя розкрив плани Росії щодо "референдуму" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти під час проведення, так званого референдуму у Запорізькій області планують залякувати місцевих за допомогою зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час національного ефіру новин.

Федоров розповів що за планами, загарбники мають залучати старших по багатоквартирним будинкам.

Під час обходу мешканців будуть опитувати та супроводжувати цей процес мають силовики з автоматами, а також співробітники окупаційної "міліції" чи ФСБ. На це, за планом, окупанти мають витратити сім днів.

Нагадаємо, що раніше мер Мелітополя повідомляв про можливу депортацію за відмову участі у так званому референдумі.

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