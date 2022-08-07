У Херсонській області росіяни вирішили "купувати" голоси для "референдуму"

Російські окупанти у Херсонській області, вдаються до креативних рішень під час підготовки до "референдуму". Заманити місцевих на голосування планують за гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Херсонської обласної державної адміністрації.

За даними українських чиновників, на окупованій території Херсонської області, росіяни планують "скупити" голоси місцевих. Дедалі частіше відкриваються різні установи, де можна отримати матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч рублів.

Також, за даними центру протидії дезінформації, росіяни перебувають у пошуках приміщень для проведення фейкового референдуму та формують групи пропагандистських ЗМІ.