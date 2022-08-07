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У Херсонській області росіяни вирішили "купувати" голоси для "референдуму"

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Україна, Неділя 07 серпня 2022 15:46
У Херсонській області росіяни вирішили "купувати" голоси для "референдуму" Фото: У Херсонській області росіяни вирішили "купувати" голоси для "референдуму" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти у Херсонській області, вдаються до креативних рішень під час підготовки до "референдуму". Заманити місцевих на голосування планують за гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Херсонської обласної державної адміністрації.

За даними українських чиновників, на окупованій території Херсонської області, росіяни планують "скупити" голоси місцевих. Дедалі частіше відкриваються різні установи, де можна отримати матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч рублів.

Також, за даними центру протидії дезінформації, росіяни перебувають у пошуках приміщень для проведення фейкового референдуму та формують групи пропагандистських ЗМІ.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна повідомляло про брак охочих, які б змогли провести псевдореферендум у Херсонській області.

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