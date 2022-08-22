Російські хакери можуть посилити атаки: українцям дали рекомендації
Російські хакери можуть посилити атаки до Дня Незалежності, 24 серпня. Українців попереджають, що постраждати від хакерів може кожен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держспецзв’язку.
"Постраждати від хакерів може кожен! А в зоні підвищеної небезпеки - держслужбовці, військові, працівники критичної інфраструктури, які можуть стати точкою доступу до інформаційних систем держави", - йдеться в повідомленні.
Як убезпечити себе від хакерських атак?
- терміново змініть всі слабкі паролі до важливих акаунтів, якщо вони використовувалися досі;
- встановіть всі необхідні оновлення програм на комп'ютері і смартфоні;
- проскануйте пристрої за допомогою антивірусів. Обов'язково встановіть антивірус, якщо ще цього не зробили;
- видаліть всі зламані піратські програми, які встановлювали раніше - вони можуть становити небезпеку;
- видаліть російські програми, якщо до сих пір ними користуєтеся;
- зробіть резервні копії важливих документів і файлів;
- налаштуйте, де можливо, двофакторну аутентифікацію;
- не завантажуйте файли з невідомих джерел;
- пам'ятайте, що посилання на фішингові сайти можуть бути замасковані під привітання зі святом;
- звертайте особливу увагу на e-mail, адже часто хакери атакують саме за допомогою розсилки небезпечних електронних листів з "гарячими" темами;
- не розголошуйте і не публікуйте персональні дані і важливу інформацію про себе;
- довіряйте тільки інформацію з офіційних і перевірених джерел;
- якщо бачите інформацію про "матеріальну допомогу до Дня Незалежності", "додаткові виплати до свята" чи інші подібні обіцянки, обов'язково перевірте це на офіційних ресурсах органів влади;
- якщо завантажили небезпечний файл на робочому комп'ютері, повідомте про це в службу інформаційної безпеки (Кіберполіція: callcenter@cyberpolice.gov.ua або CERT-UA: cert@cert.gov.ua);
Нагадаємо, українців закликали уникати людних місць на День Незалежності, 24 серпня. Також громадян попередили про загрозу ракетних ударів.
Детальніше про підготовку до Дня Незалежності можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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