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Російські хакери можуть посилити атаки: українцям дали рекомендації

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Київ, Понеділок 22 серпня 2022 16:08
Російські хакери можуть посилити атаки: українцям дали рекомендації Фото: російські хакери можуть посилити атаки проти українців до Дня Незалежності (freepik.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські хакери можуть посилити атаки до Дня Незалежності, 24 серпня. Українців попереджають, що постраждати від хакерів може кожен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держспецзв’язку.

"Постраждати від хакерів може кожен! А в зоні підвищеної небезпеки - держслужбовці, військові, працівники критичної інфраструктури, які можуть стати точкою доступу до інформаційних систем держави", - йдеться в повідомленні.

Як убезпечити себе від хакерських атак?

  • терміново змініть всі слабкі паролі до важливих акаунтів, якщо вони використовувалися досі;
  • встановіть всі необхідні оновлення програм на комп'ютері і смартфоні;
  • проскануйте пристрої за допомогою антивірусів. Обов'язково встановіть антивірус, якщо ще цього не зробили;
  • видаліть всі зламані піратські програми, які встановлювали раніше - вони можуть становити небезпеку;
  • видаліть російські програми, якщо до сих пір ними користуєтеся;
  • зробіть резервні копії важливих документів і файлів;
  • налаштуйте, де можливо, двофакторну аутентифікацію;
  • не завантажуйте файли з невідомих джерел;
  • пам'ятайте, що посилання на фішингові сайти можуть бути замасковані під привітання зі святом;
  • звертайте особливу увагу на e-mail, адже часто хакери атакують саме за допомогою розсилки небезпечних електронних листів з "гарячими" темами;
  • не розголошуйте і не публікуйте персональні дані і важливу інформацію про себе;
  • довіряйте тільки інформацію з офіційних і перевірених джерел;
  • якщо бачите інформацію про "матеріальну допомогу до Дня Незалежності", "додаткові виплати до свята" чи інші подібні обіцянки, обов'язково перевірте це на офіційних ресурсах органів влади;
  • якщо завантажили небезпечний файл на робочому комп'ютері, повідомте про це в службу інформаційної безпеки (Кіберполіція: callcenter@cyberpolice.gov.ua або CERT-UA: cert@cert.gov.ua);

Нагадаємо, українців закликали уникати людних місць на День Незалежності, 24 серпня. Також громадян попередили про загрозу ракетних ударів.

Детальніше про підготовку до Дня Незалежності можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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