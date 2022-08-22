Російські хакери можуть посилити атаки: українцям дали рекомендації

Фото: російські хакери можуть посилити атаки проти українців до Дня Незалежності (freepik.com)

Російські хакери можуть посилити атаки до Дня Незалежності, 24 серпня. Українців попереджають, що постраждати від хакерів може кожен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держспецзв’язку.

"Постраждати від хакерів може кожен! А в зоні підвищеної небезпеки - держслужбовці, військові, працівники критичної інфраструктури, які можуть стати точкою доступу до інформаційних систем держави", - йдеться в повідомленні. Як убезпечити себе від хакерських атак? терміново змініть всі слабкі паролі до важливих акаунтів, якщо вони використовувалися досі;

встановіть всі необхідні оновлення програм на комп'ютері і смартфоні;

проскануйте пристрої за допомогою антивірусів. Обов'язково встановіть антивірус, якщо ще цього не зробили;

видаліть всі зламані піратські програми, які встановлювали раніше - вони можуть становити небезпеку;

видаліть російські програми, якщо до сих пір ними користуєтеся;

зробіть резервні копії важливих документів і файлів;

налаштуйте, де можливо, двофакторну аутентифікацію;

не завантажуйте файли з невідомих джерел;

пам'ятайте, що посилання на фішингові сайти можуть бути замасковані під привітання зі святом;

звертайте особливу увагу на e-mail, адже часто хакери атакують саме за допомогою розсилки небезпечних електронних листів з "гарячими" темами;

не розголошуйте і не публікуйте персональні дані і важливу інформацію про себе;

довіряйте тільки інформацію з офіційних і перевірених джерел;

якщо бачите інформацію про "матеріальну допомогу до Дня Незалежності", "додаткові виплати до свята" чи інші подібні обіцянки, обов'язково перевірте це на офіційних ресурсах органів влади;

якщо завантажили небезпечний файл на робочому комп'ютері, повідомте про це в службу інформаційної безпеки (Кіберполіція: callcenter@cyberpolice.gov.ua або CERT-UA: cert@cert.gov.ua);