ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ніякого штурму росіян не передбачається: в МВС про День Незалежності України

Новость на русском →
П'ятниця 19 серпня 2022 13:20
Ніякого штурму росіян не передбачається: в МВС про День Незалежності України Фото: Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія не готується до наступу в День Незалежності України. Однак українцям все одно варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна в ефірі телемарафону.

За словами Єніна, українці повинні бути готовими до різних сценаріїв щодо Росії, оскільки голова Кремля Володимир Путін любить символізм.

"Можу одразу сказати й це не є таємницею, що ніякого штурму столиці чи наступу росіян на цей день (День Незалежності, - ред.) не передбачається. Водночас на озброєнні у росіян є й ракети, й авіабомби й інші, так би мовити, сюрпризи, що приготовлені для мирного населення України. Саме тому в ці дні особливо необхідно дослухатися до порад, які даємо ми, які дають військові адміністрації", - заявив Єнін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю. У зв'язку з чим День Незалежності буде звичайним робочим днем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам