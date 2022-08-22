Жителів Миколаєва просять тиждень працювати віддалено: Кім розповів, чи закриють місто

Миколаїв не будуть закривати на в'їзд і виїзд на День незалежності. Проте жителів міста просять працювати дистанційно через загрозу ударів з боку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Віталія Кіма в Telegram .

Він наголосив, що у Миколаєві та інших районах не будуть вводити подовжену комендантську годину. Це стосується і тих населених пунктів, які часто обстрілюються.

"Місто закривати ми не будемо на 23-24 (серпня - ред.). Прошу всіх максимально обережно ставитися до цієї ситуації, тому що російські окупанти загрожують тим, що обстрілюватимуть пункти ухвалення рішення", - зазначив Кім.

Він додав, що у Миколаєві не будуть проводити масових заходів до Дня незалежності. Жителів просять залишатися вдома у святкові дні.

"Також готуємо розпорядження про те, що рекомендуємо всім дистанційно працювати у ці дні, але при цьому місто не закриваємо. Не проводимо заходи, де масове скупчення людей, прошу від себе не збиратися", - підкреслив Кім.