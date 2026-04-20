ua en ru
Пн, 20 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Венгрия может разблокировать 90 млрд евро для Украины на этой неделе

18:08 20.04.2026 Пн
2 мин
Когда страны ЕС рассмотрят кредит для Украины?
Иван Носальский
Венгрия может разблокировать 90 млрд евро для Украины на этой неделе

Послы стран ЕС в среду, 22 апреля, должны рассмотреть последнее процедурное решение, которое необходимо для выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Об этом заявил спикер Кипрского председательства в Совете ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сусільне" и DW.

"(Кипрское - ред.) председательство включило поправку в регламент о многолетней финансовой рамке (MFF) - последний элемент, необходимый для предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро - в повестку заседания послов ЕС, которое состоится в среду, 22 апреля, как пункт, не подлежащий обсуждению", - подчеркнул он.

DW обратило внимание, что внесение такого вопроса в повестку дня без обсуждения обычно означает, что страны блока предварительно его согласовали.

После одобрения документ должен быть утвержден по письменной процедуре. Следующий этап - его окончательное принятие.

Напомним, в конце 2025 года лидеры стран Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Но после того, как Россия повредила трубопровод "Дружба", Венгрия начала блокировать кредит. Премьер Виктор Орбан заявлял, что пока Украина не восстановит работу "Дружбы", предоставление займа Будапешт не разблокирует.

На недавних выборах в Венгрии Орбан разгромно проиграл своему главному сопернику Петеру Мадьяру.

Теперь сам Мадьяр также просит Украину о том, чтобы она восстановила работу трубопровода, по которому в Венгрию поступает российская нефть.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Венгрия Помощь Украине
Новости
Аналитика
