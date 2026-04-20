Венгрия может разблокировать 90 млрд евро для Украины на этой неделе

Послы стран ЕС в среду, 22 апреля, должны рассмотреть последнее процедурное решение, которое необходимо для выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Об этом заявил спикер Кипрского председательства в Совете ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Сусільне " и DW .

"(Кипрское - ред.) председательство включило поправку в регламент о многолетней финансовой рамке (MFF) - последний элемент, необходимый для предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро - в повестку заседания послов ЕС, которое состоится в среду, 22 апреля, как пункт, не подлежащий обсуждению", - подчеркнул он.

DW обратило внимание, что внесение такого вопроса в повестку дня без обсуждения обычно означает, что страны блока предварительно его согласовали.

После одобрения документ должен быть утвержден по письменной процедуре. Следующий этап - его окончательное принятие.

Напомним, в конце 2025 года лидеры стран Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Но после того, как Россия повредила трубопровод "Дружба", Венгрия начала блокировать кредит. Премьер Виктор Орбан заявлял, что пока Украина не восстановит работу "Дружбы", предоставление займа Будапешт не разблокирует.