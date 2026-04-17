Нефтепровод "Дружба" готовят к перезапуску: когда пойдет нефть в Венгрию

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" могут возобновиться уже на следующей неделе. Сейчас идет подготовка к перезапуску системы после длительного перерыва.

Об этом заявил будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Детали возобновления поставок

По информации издания, Мадьяр сообщил, что о возможности восстановления потока его проинформировал руководитель нефтеперерабатывающего завода MOL Жолт Гернади.

Ожидается, что на следующей неделе глава MOL посетит Россию для обсуждения технических деталей и объемов поставок нефти.

"Недостаточно просто перезапустить "Дружбу", ей также нужно получать нефть", - подчеркнул Мадьяр.

Трубопровод, по которому нефть поступает транзитом через территорию Украины в Центральную Европу, не функционирует с января 2026 года. Работа объекта была приостановлена после повреждений, нанесенных ударом российского беспилотника.

Политический контекст и разблокирование помощи

Ситуация вокруг "Дружбы" вызвала политическую напряженность. Виктор Орбан, который покидает пост премьера Венгрии, ранее обвинял Киев в затягивании ремонтов и угрожал заблокировать кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 млрд евро.

Петер Мадьяр выразил надежду, что после фактического возобновления поставок нефти Венгрия снимет свое вето на финансовую помощь Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что транзит может быть восстановлен до конца апреля.