"Боль и пустота": Орбан впервые прокомментировал поражение на выборах в Венгрии

12:30 17.04.2026 Пт
2 мин
Венгерский премьер также сделал заявление о своем будущем
aimg Валерий Ульяненко
"Боль и пустота": Орбан впервые прокомментировал поражение на выборах в Венгрии Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)

Венгерский премьер Виктор Орбан впервые прокомментировал поражение своей партии на парламентских выборах. Он сказал, что "чувствует боль и пустоту", а работу использует, как "терапию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Орбана Patrióta.

Издание отмечает, что венгерский премьер на протяжении всего интервью говорил в "мрачном тоне" и рассказал о последствиях результатов выборов лично для себя.

По словам Орбана, он был уверен, что "Фидес" победит, поэтому теперь "чувствует боль и пустоту". Он отметил, что использует работу как "терапию" и много работает, чтобы справиться со стрессом от проигрыша.

Политическое будущее Орбана

Венгерский политик подчеркнул, что полностью возлагает на себя вину за результат выборов. Он признал, что "Фидес" не нашла способа, как правильно коммуницировать с электоратом.

"Это я лидер партии, и я беру результат на 100% на себя. Я должен признать, что слова оппонента были сильнее", - сказал он.

Несмотря на результаты выборов, Орбан заверил, что не оставит пост лидера партии. Вместо этого он анонсировал "полную перезагрузку" "Фидес" - дальнейшую стратегию и кадровые изменения политсила обсудит на партийном съезде, который запланирован на 28 апреля.

"Если мои соратники скажут мне "сидеть на скамейке запасных" - я так и сделаю. Но если они скажут "вывести команду на поле" как капитан - я буду там", - подчеркнул венгерский политик.

Напомним, 12 апреля партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра победила правящую партию "Фидес" Орбана на парламентских выборах в Венгрии. После подсчета 98,9% бюллетеней она набрала 53,07% голосов и получила 138 мест из 199 в парламенте.

Позже Орбан признал поражение и заявил, что его коалицию поддержали 2,25 миллиона избирателей - ровно столько, сколько и в 2014 году, когда партия победила. На этот раз, однако, этого хватило лишь для того, чтобы "честно проиграть".

Новая волна поддержки Украины: Свириденко раскрыла детали визита в США
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
