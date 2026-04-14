Деньги будут позже: ЕС отсрочил первый транш из 90 млрд евро для Украины
Еврокомиссия перенесла первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро для Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в ответ на вопрос журналистов заявила представительница Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге.
Когда поступят деньги
Пинью заверила, что ЕС не отказывается от выплаты - но сроки сместились.
"Мы остаемся преданными намерению осуществить первую выплату в рамках этого пакета в течение второго полугодия этого года, и если позволите напомнить слова президента, она сказала, что мы предоставим этот кредит так или иначе", - заявила представительница Еврокомиссии.
Что уже сделано
По ее словам, часть подготовительной работы уже завершена:
- Создан кредит в поддержку Украины;
- В феврале внесены изменения в программу Ukraine Facility;
- Принята стратегия финансирования - она определяет суммы, цели и каналы передачи средств.
Что осталось подписать
Несмотря на прогресс, ЕС еще должен подготовить три документа:
- Меморандум о взаимопонимании - он станет основой для канала макрофинансовой помощи;
- Обновленный План Украины - база для программы Ukraine Facility, через которую будет поступать бюджетная поддержка;
- Кредитное соглашение с Украиной.
Пинью отметила, что работа над всеми тремя документами продолжается, а контакты с украинскими коллегами ведутся постоянно.
Важно помнить, что победа на выборах в Венгрии лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра не означает автоматического разблокирования кредита.
Он заявил, что готов обсудить вопрос с европейскими лидерами, однако решение фактически принял еще в декабре Евросовет - и тогда Венгрия, Словакия и Чехия получили право не присоединяться к программе.
Как сообщало РБК-Украина, даже если Будапешт снимает свои возражения, очередь за Братиславой - Словакия и ее премьер Роберт Фицо до сих пор не изменили позицию.
К этому добавляется обычная бюрократическая волокита: формирование нового венгерского правительства само по себе займет время.