Деньги будут позже: ЕС отсрочил первый транш из 90 млрд евро для Украины

Еврокомиссия перенесла первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро для Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в ответ на вопрос журналистов заявила представительница Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге.

Когда поступят деньги

Пинью заверила, что ЕС не отказывается от выплаты - но сроки сместились.

"Мы остаемся преданными намерению осуществить первую выплату в рамках этого пакета в течение второго полугодия этого года, и если позволите напомнить слова президента, она сказала, что мы предоставим этот кредит так или иначе", - заявила представительница Еврокомиссии.

Что уже сделано

По ее словам, часть подготовительной работы уже завершена:

Создан кредит в поддержку Украины;

В феврале внесены изменения в программу Ukraine Facility;

Принята стратегия финансирования - она определяет суммы, цели и каналы передачи средств.

Что осталось подписать

Несмотря на прогресс, ЕС еще должен подготовить три документа:

Меморандум о взаимопонимании - он станет основой для канала макрофинансовой помощи;

Обновленный План Украины - база для программы Ukraine Facility, через которую будет поступать бюджетная поддержка;

Кредитное соглашение с Украиной.

Пинью отметила, что работа над всеми тремя документами продолжается, а контакты с украинскими коллегами ведутся постоянно.