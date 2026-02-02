Венгрия хочет отменить запрет на газ из РФ: что придумал Будапешт

По его словам, Брюссель не имел права принимать такое решение, поскольку запрет импорта энергоносителей возможен только в рамках санкций, что требует единогласного решения.

Сийярто добавил, что Евросоюз не имеет полномочий принимать подобные решения, поскольку Договор о функционировании ЕС предусматривает самостоятельное решение каждым государством, какие энергоносители и у кого покупать.

"В Евросоюзе существует правило, известное как принцип энергетической солидарности. Оно фактически означает, что энергоснабжение стран ЕС должно быть гарантированным. Очевидно, что это решение грубо нарушает этот принцип - по крайней мере в случае Венгрии", - подчеркнул он.

Венгерский министр отметил, что судебное разбирательство этого вопроса может длиться до двух лет.

План RePowerEU

План был разработан Еврокомиссией после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Его цель - сделать Европу полностью независимой от российских энергоресурсов. Для этого планируется искать новых поставщиков, экономить потребление и развивать "зеленую" энергетику.