Угорщина хоче скасувати заборону на газ з РФ: що вигадав Будапешт

За його словами, Брюссель не мав права ухвалювати таке рішення, оскільки заборона імпорту енергоносіїв можлива тільки в межах санкцій, що потребує одностайного рішення.

Сійярто додав, що Євросоюз не має повноважень ухвалювати подібні рішення, оскільки Договір про функціонування ЄС передбачає самостійне вирішення кожною державою, які енергоносії та в кого купляти.

"В Євросоюзі існує правило, відоме як принцип енергетичної солідарності. Воно фактично означає, що енергопостачання країн ЄС має бути гарантованим. Очевидно, що це рішення грубо порушує цей принцип - принаймні у випадку Угорщини", - наголосив він.

Угорський міністр зауважив, що судовий розгляд цього питання може тривати до двох років.

План RePowerEU

План був розроблений Єврокомісією після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Його мета - зробити Європу повністю незалежною від російських енергоресурсів. Для цього планують шукати нових постачальників, економити споживання та розвивати "зелену" енергетику.