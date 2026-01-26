Словакия подаст иск в Суд ЕС из-за запрета импорта российского газа

Словакия официально заявила о намерении обратиться в Суд Европейского Союза, чтобы обжаловать решение ЕС о полном прекращении импорта российского газа.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

В МИД отметили, что во время заседания Совета ЕС Словакия проголосовала против регламента REPower EU, который предусматривает поэтапный отказ от российского газа, и официально выразила свои предостережения.

Глава МИД подчеркнул, что Братислава не готова к резкому разрыву энергетических связей с Москвой.

"Мы не можем принять решения, которые не отражают реальные возможности и конкретные обстоятельства отдельных стран и не обеспечивают справедливый, реалистичный и социально устойчивый переход для всех государств-членов. Поэтому Словакия обратится в Суд ЕС и начнет процедуру, направленную на отмену этого регламента", - заявил Бланар.