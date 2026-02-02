ua en ru
Главная » Новости » В мире

Венгрия хочет отменить запрет на газ из РФ: что придумал Будапешт

Венгрия, Понедельник 02 февраля 2026 18:30
Венгрия хочет отменить запрет на газ из РФ: что придумал Будапешт Фото: Петер Сийярто (flickr.com)
Автор: Валерий Ульяненко

Правительство Венгрии подало иск в Европейский суд с требованием отменить регламент ЕС RePower, который предусматривает постепенный отказ от российского природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

По его словам, Брюссель не имел права принимать такое решение, поскольку запрет импорта энергоносителей возможен только в рамках санкций, что требует единогласного решения.

Сийярто добавил, что Евросоюз не имеет полномочий принимать подобные решения, поскольку Договор о функционировании ЕС предусматривает самостоятельное решение каждым государством, какие энергоносители и у кого покупать.

"В Евросоюзе существует правило, известное как принцип энергетической солидарности. Оно фактически означает, что энергоснабжение стран ЕС должно быть гарантированным. Очевидно, что это решение грубо нарушает этот принцип - по крайней мере в случае Венгрии", - подчеркнул он.

Венгерский министр отметил, что судебное разбирательство этого вопроса может длиться до двух лет.

План RePowerEU

План был разработан Еврокомиссией после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Его цель - сделать Европу полностью независимой от российских энергоресурсов. Для этого планируется искать новых поставщиков, экономить потребление и развивать "зеленую" энергетику.

Напомним, в декабре прошлого года Словакия официально заявила о намерении обратиться в Европейский Союз для обжалования решения ЕС о полном прекращении импорта российского газа.

Отказ от газа РФ

Отметим, в начале декабря 2025 года представители Евросовета и Европарламента достигли предварительной договоренности о полном отказе от импорта российского природного газа до 2027 года. Позже, 17 декабря, Европарламент поддержал план ЕС по поэтапному прекращению закупок российского газа до конца 2027 года.

Кроме того, в Брюсселе заявили, что не планируют возвращаться к российским энергоносителям даже после завершения войны.

В понедельник, 26 января, Совет Евросоюза окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа в страны ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.

