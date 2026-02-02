Угорщина хоче скасувати заборону на газ з РФ: що вигадав Будапешт
Уряд Угорщини подав позов до Європейського суду з вимогою скасувати регламент ЄС RePower, який передбачає поступову відмову від російського природного газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у Facebook.
За його словами, Брюссель не мав права ухвалювати таке рішення, оскільки заборона імпорту енергоносіїв можлива тільки в межах санкцій, що потребує одностайного рішення.
Сійярто додав, що Євросоюз не має повноважень ухвалювати подібні рішення, оскільки Договір про функціонування ЄС передбачає самостійне вирішення кожною державою, які енергоносії та в кого купляти.
"В Євросоюзі існує правило, відоме як принцип енергетичної солідарності. Воно фактично означає, що енергопостачання країн ЄС має бути гарантованим. Очевидно, що це рішення грубо порушує цей принцип - принаймні у випадку Угорщини", - наголосив він.
Угорський міністр зауважив, що судовий розгляд цього питання може тривати до двох років.
План RePowerEU
План був розроблений Єврокомісією після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Його мета - зробити Європу повністю незалежною від російських енергоресурсів. Для цього планують шукати нових постачальників, економити споживання та розвивати "зелену" енергетику.
Нагадаємо, у грудні минулого року Словаччина офіційно заявила про намір звернутися до Європейського Союзу для оскарження рішення ЄС щодо повного припинення імпорту російського газу.
Відмова від газу РФ
Зазначимо, на початку грудня 2025 року представники Євроради та Європарламенту досягли попередньої домовленості про повну відмову від імпорту російського природного газу до 2027 року. Пізніше, 17 грудня, Європарламент підтримав план ЄС щодо поетапного припинення закупівель російського газу до кінця 2027 року.
Крім того, у Брюсселі заявили, що не планують повертатися до російських енергоносіїв навіть після завершення війни.
В понеділок, 26 січня, Рада Євросоюзу остаточно затвердила повну заборону на постачання російського зрідженого природного газу до країн ЄС з 1 січня 2027 року, а трубопровідного газу - з 30 вересня 2027 року.