Энергетический шантаж: останется ли Украина без света и дизеля из Венгрии и Словакии
Будапешт и Братислава усиливают давление на Киев. Из-за остановки нефтепровода "Дружба" соседи угрожают перекрыть Украине поставки газа, дизеля и электроэнергии.
Грозят ли украинцам из-за этого блэкауты и дефицит топлива на АЗС, - в материале РБК-Украина.
Главное:
- Газа хватит: Украина имеет большие запасы, поэтому остановка импорта не пугает. Единственный способ для соседей "перекрыть трубу" - пойти на хитрость и придумать внеплановый ремонт.
- Дефицита дизеля не будет: Украина заменит топливо из Венгрии и Словакии на ресурс из других стран.
- Свет - слабое место, но это блеф: сейчас Венгрия и Словакия дают нам аж 70% всего импорта электроэнергии. Но они не могут сами "перерезать провода", потому что такие решения жестко контролирует ENTSO-E.
Спасительные запасы газа
Венгрия и Словакия действительно занимают весомую долю в структуре импорта газа в Украину. В январе из этих стран поступило 322 млн кубометров газа, что составило 46% от всего импорта этого энергоресурса, сообщил РБК-Украина аналитик рынка газа консалтинговой компании ExPro Михаил Свищо.
Доля Венгрии составила 38%, а Словакии - 8%.
"По газу - будет не приятно, но не критично. Пиковые холода вроде прошли, добыча стабилизировалась, запасы в подземных хранилищах - на 40% больше, чем в прошлом году на эту же дату", - говорит он.
Эксперт считает, если Венгрия и Словакия пойдут на этот шаг, то Украина сможет увеличить импорт газа из Польши, к тому же "Нафтогаз" уже законтрактовал поставки сжиженного газа из США через Грецию в марте этого года.
Ограничения от двух соседей могут повлиять на подготовку к следующему отопительному сезону, но значительные запасы дают уверенность на этот сезон.
"В подземных хранилищах значительные запасы, чтобы перекрыть любые перебои с импортом", - добавляет Михаил Свищо.
Запасы газа в подземных хранилищах превысят прошлогодний уровень на 40% (Getty Images)
Прямо запретить частным компаниям продавать газ Украине правительствам Венгрии и Словакии будет сложно. Но, как предполагает аналитик ExPro Consulting, они имеют другой рычаг: местные государственные операторы газотранспортных систем могут внезапно начать "внеплановые ремонты", чтобы физически перекрыть трубу.
"Это будет прецедент, такого никогда не было. Более того, поставки газа не имеют никакого отношения к остановке нефтепровода "Дружба", - подчеркнул эксперт.
Альтернативные источники дизеля
Доля венгерского дизеля в Украине постепенно росла. Как пояснил в комментарии РБК-Украина аналитик компании "НефтеРынок" Николай Сычев, в прошлом году через трубопровод "ПрикарпатЗападТранс" Украина получала 9% всего импортируемого дизтоплива, а уже в январе этого года это число достигло 11%.
"Приостановление не являются критическими, но объемы поставок - существенные и играют важную роль, ведь поступают сразу вглубь страны (по трубопроводу - ред.)", - добавляет он.
В условиях холодной зимней погоды, для Украины важны поставки морозостойкого дизтоплива. Но, как ожидается, погода уже в ближайшее время должна улучшиться.
"Положительным фактором является улучшение погодных условий, поскольку потребность в морозостойком ресурсе группы MOL (венгерская нефтяная компания - ред.) или Slovnaft (компания из Словакии - ред.) уменьшается", - отметил Николай Сычев.
Аналитик убежден, что остановленные объемы дизеля Украина сможет заместить импортом из Польши (в т.ч. транзитом из Литвы), Румынии, Греции и Турции.
"Топливо в Украину поставляется различными маршрутами, например, танкерами из Греции, баржами из Румынии, по железной дороге и автотранспортом", - добавил Сычев.
Риски для энергообеспечения Украины
Наиболее значительным является импорт электроэнергии из Венгрии и Словакии. Как сообщила РБК-Украина аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова, доля Венгрии в структуре импорта киловатт-часов в Украину составила 45%, а Словакии - 18%. В 2025 году эти значения составляли 42% и 19% соответственно.
"В феврале Венгрия и Словакия совместно занимают 70% в структуре импорта. Эта доля является достаточно существенной и важной для Украины - это более 1,4 ГВт дополнительных мощностей", - сказала аналитик.
Доля Венгрии и Словакии в импорте электроэнергии в Украину составляет 70% (Getty Images)
Украина сможет перераспределить объемы через другие направления, но вряд ли удастся заменить все 100% в случае прекращения поставок, считает она.
"Однако, по моему мнению, пока такие заявления являются лишь политическими запугиваниями и вряд ли поставки будут прекращены", - отметила Орлова.
Операторы энергосистем ЕС не могут самостоятельно принимать подобные решения, их деятельность скоординирована в рамках объединения таких компаний в Европе (ENTSO-E), пояснила аналитик.
Напомним, что транзит российской нефти через территорию Украины в Словакию и Венгрию остановился в конце января, когда Россия поразила перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба".
С тех пор Украина вынужденно остановила транзит нефти на заводы в Словакии и Венгрии.
Для обеспечения сырьем, эти страны задействовали стратегические запасы нефти и предлагали Хорватии осуществить поставки российской нефти через ее порт и нефтепровод. Официальный Загреб согласился помочь, но не с поставками российского сырья.
18 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину, пока не будет восстановлен транзит российской нефти. Его позицию поддержало правительство Словакии.
Комментируя эти решения, эксперты рынка нефтепродуктов Украины Сергей Куюн и Александр Сиренко сказали, что доля венгерского и словацкого дизельного топлива на украинском рынке - до 10%, поэтому ее потеря не будет критической и может быть замещена с других направлений.
18 февраля правительство Словакии заявило о возможной остановке экспорта электроэнергии в Украину, если не будет восстановлена работа нефтепровода.
19 февраля издание About Hungary сообщило, что официальный Будапешт рассматривает возможность в дополнение к дизтопливу приостановить поставки в Украину также электроэнергии и газа.