Энергетический шантаж: останется ли Украина без света и дизеля из Венгрии и Словакии

Будапешт и Братислава усиливают давление на Киев. Из-за остановки нефтепровода "Дружба" соседи угрожают перекрыть Украине поставки газа, дизеля и электроэнергии.

Грозят ли украинцам из-за этого блэкауты и дефицит топлива на АЗС.

Главное:

Газа хватит: Украина имеет большие запасы, поэтому остановка импорта не пугает. Единственный способ для соседей "перекрыть трубу" - пойти на хитрость и придумать внеплановый ремонт.

Свет - слабое место, но это блеф: сейчас Венгрия и Словакия дают нам аж 70% всего импорта электроэнергии. Но они не могут сами "перерезать провода", потому что такие решения жестко контролирует ENTSO-E.

Спасительные запасы газа

Венгрия и Словакия действительно занимают весомую долю в структуре импорта газа в Украину. В январе из этих стран поступило 322 млн кубометров газа, что составило 46% от всего импорта этого энергоресурса, сообщил РБК-Украина аналитик рынка газа консалтинговой компании ExPro Михаил Свищо.

Доля Венгрии составила 38%, а Словакии - 8%.

"По газу - будет не приятно, но не критично. Пиковые холода вроде прошли, добыча стабилизировалась, запасы в подземных хранилищах - на 40% больше, чем в прошлом году на эту же дату", - говорит он.

Эксперт считает, если Венгрия и Словакия пойдут на этот шаг, то Украина сможет увеличить импорт газа из Польши, к тому же "Нафтогаз" уже законтрактовал поставки сжиженного газа из США через Грецию в марте этого года.

Ограничения от двух соседей могут повлиять на подготовку к следующему отопительному сезону, но значительные запасы дают уверенность на этот сезон.

"В подземных хранилищах значительные запасы, чтобы перекрыть любые перебои с импортом", - добавляет Михаил Свищо.

Запасы газа в подземных хранилищах превысят прошлогодний уровень на 40% (Getty Images)

Прямо запретить частным компаниям продавать газ Украине правительствам Венгрии и Словакии будет сложно. Но, как предполагает аналитик ExPro Consulting, они имеют другой рычаг: местные государственные операторы газотранспортных систем могут внезапно начать "внеплановые ремонты", чтобы физически перекрыть трубу.

"Это будет прецедент, такого никогда не было. Более того, поставки газа не имеют никакого отношения к остановке нефтепровода "Дружба", - подчеркнул эксперт.

Альтернативные источники дизеля

Доля венгерского дизеля в Украине постепенно росла. Как пояснил в комментарии РБК-Украина аналитик компании "НефтеРынок" Николай Сычев, в прошлом году через трубопровод "ПрикарпатЗападТранс" Украина получала 9% всего импортируемого дизтоплива, а уже в январе этого года это число достигло 11%.

"Приостановление не являются критическими, но объемы поставок - существенные и играют важную роль, ведь поступают сразу вглубь страны (по трубопроводу - ред.)", - добавляет он.

В условиях холодной зимней погоды, для Украины важны поставки морозостойкого дизтоплива. Но, как ожидается, погода уже в ближайшее время должна улучшиться.

"Положительным фактором является улучшение погодных условий, поскольку потребность в морозостойком ресурсе группы MOL (венгерская нефтяная компания - ред.) или Slovnaft (компания из Словакии - ред.) уменьшается", - отметил Николай Сычев.

Аналитик убежден, что остановленные объемы дизеля Украина сможет заместить импортом из Польши (в т.ч. транзитом из Литвы), Румынии, Греции и Турции.

"Топливо в Украину поставляется различными маршрутами, например, танкерами из Греции, баржами из Румынии, по железной дороге и автотранспортом", - добавил Сычев.

Риски для энергообеспечения Украины

Наиболее значительным является импорт электроэнергии из Венгрии и Словакии. Как сообщила РБК-Украина аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова, доля Венгрии в структуре импорта киловатт-часов в Украину составила 45%, а Словакии - 18%. В 2025 году эти значения составляли 42% и 19% соответственно.

"В феврале Венгрия и Словакия совместно занимают 70% в структуре импорта. Эта доля является достаточно существенной и важной для Украины - это более 1,4 ГВт дополнительных мощностей", - сказала аналитик.

Доля Венгрии и Словакии в импорте электроэнергии в Украину составляет 70% (Getty Images)

Украина сможет перераспределить объемы через другие направления, но вряд ли удастся заменить все 100% в случае прекращения поставок, считает она.

"Однако, по моему мнению, пока такие заявления являются лишь политическими запугиваниями и вряд ли поставки будут прекращены", - отметила Орлова.

Операторы энергосистем ЕС не могут самостоятельно принимать подобные решения, их деятельность скоординирована в рамках объединения таких компаний в Европе (ENTSO-E), пояснила аналитик.