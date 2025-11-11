Соглашение по дронам между Украиной и США под угрозой? Эксперт объяснил, при чем здесь Китай

В частности, проблема заключается в масштабном использовании китайских комплектующих, таких как камеры, чипы, контроллеры и другая электроника. Даже американские производители не всегда могут полностью отказаться от китайских компонентов из-за их доступности и больших объемов поставок.

"Здесь проблема и в цене, и в объемах. Кто, как не Китай, может быстро и в огромных количествах дать продукцию для дронов? Критические моменты - камеры, чипы, контроллеры, электроника", - пояснил РБК-Украина основатель компании-производителя БПЛА "Первый контакт" Валерий Боровик.

Стоит отметить, что часть компонентов украинские производители локализуют на территории страны, однако большинство компаний могли бы перейти на американские и европейские комплектующие. Основная сложность - стоимость. Использование некитайских деталей повышает себестоимость дронов, а ограниченный государственный бюджет усложняет закупки.

"Есть вопрос стоимости. Большинство наших производителей сейчас этого не делают, поскольку это поднимет себестоимость продукта, а у нас и так есть ограничения государственного бюджета. Соответственно, государство сможет покупать еще меньше дронов, если они будут стоить по себестоимости дороже", - пояснила изданию исполнительный директор "Технологических Сил Украины" Екатерина Михалко.

По словам экспертов, такой подход может помочь сохранить объемы производства и поставок украинских дронов, не снижая их боевых возможностей.