Дроны и защита неба: Украина и США обсудили критически важные оборонные соглашения
Украина и Соединенные Штаты Америки провели переговоры по закупке американского оружия и совместных программ с дронами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом секретарь СНБО Рустем Умеров написал в Facebook.
По его словам, перед началом работы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, состоялась встреча со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом.
"В фокусе - оружие и безопасность. Обсудили соглашения по закупке американского оружия и совместных программ с дронами, которые будут усиливать оборонные возможности Украины. Отдельная тема - гарантии безопасности и защита украинского неба", - написал Умеров.
Он отметил, что партнерство с США критически важно для укрепления украинской ПВО и масштабирования производства вооружения.
"Спасибо Соединенным Штатам за последовательную поддержку и усилия президента Дональда Трампа, направленные на прекращение войны и защиту жизни украинцев", - сообщил Умеров.
Напомним, перед этим президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с Келлогом. В частности, он проинформировал генерала о ситуации на фронте.
"Проинформировал о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска", - заявил президент.
Генассамблея ООН
Стоит напомнить, что Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН, которая в этом году проходит в Нью-Йорке. Уже известно, что у Зеленского запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом и рядом других мировых лидеров.
Ранее Зеленский отметил, что Россия нанесла по Украине очередной массированный удар накануне Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что уже в четвертый раз Россия сопровождает это ежегодное дипломатическое мероприятие своими убийствами.
