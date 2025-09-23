ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дроны и защита неба: Украина и США обсудили критически важные оборонные соглашения

Вторник 23 сентября 2025 13:15
UA EN RU
Дроны и защита неба: Украина и США обсудили критически важные оборонные соглашения Фото: Рустем Умеров (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украина и Соединенные Штаты Америки провели переговоры по закупке американского оружия и совместных программ с дронами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом секретарь СНБО Рустем Умеров написал в Facebook.

По его словам, перед началом работы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, состоялась встреча со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом.

"В фокусе - оружие и безопасность. Обсудили соглашения по закупке американского оружия и совместных программ с дронами, которые будут усиливать оборонные возможности Украины. Отдельная тема - гарантии безопасности и защита украинского неба", - написал Умеров.

Он отметил, что партнерство с США критически важно для укрепления украинской ПВО и масштабирования производства вооружения.

"Спасибо Соединенным Штатам за последовательную поддержку и усилия президента Дональда Трампа, направленные на прекращение войны и защиту жизни украинцев", - сообщил Умеров.

Напомним, перед этим президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с Келлогом. В частности, он проинформировал генерала о ситуации на фронте.

"Проинформировал о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска", - заявил президент.

Генассамблея ООН

Стоит напомнить, что Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН, которая в этом году проходит в Нью-Йорке. Уже известно, что у Зеленского запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом и рядом других мировых лидеров.

Ранее Зеленский отметил, что Россия нанесла по Украине очередной массированный удар накануне Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что уже в четвертый раз Россия сопровождает это ежегодное дипломатическое мероприятие своими убийствами.

О том, чего ожидать от встреч в Нью-Йорке и различных мероприятий с участием украинского руководства - в отдельном материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Кит Келлог Рустем Умеров ООН
Новости
Politico пишет о намерении Зеленского идти на второй срок: откуда слухи и правда ли это
Politico пишет о намерении Зеленского идти на второй срок: откуда слухи и правда ли это
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит