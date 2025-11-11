Угода щодо дронів між Україною та США під загрозою? Експерт пояснив, до чого тут Китай

Зокрема, проблема полягає у масштабному використанні китайських комплектуючих, таких як камери, чіпи, контролери та інша електроніка. Навіть американські виробники не завжди можуть повністю відмовитися від китайських компонентів через їхню доступність та великі обсяги постачання.

"Тут проблема і в ціні, і в обсягах. Хто, як не Китай, може швидко й у величезних кількостях дати продукцію для дронів? Критичні моменти – камери, чіпи, контролери, електроніка", – пояснив РБК-Україна засновник компанії-виробника БПЛА "Перший контакт" Валерій Боровик.

Варто зазначити, що частину компонентів українські виробники локалізують на території країни, проте більшість компаній могли б перейти на американські та європейські комплектуючі. Основна складність - вартість. Використання некитайських деталей підвищує собівартість дронів, а обмежений державний бюджет ускладнює закупівлі.

"Є питання вартості. Більшість наших виробників зараз цього не роблять, оскільки це підніме собівартість продукту, а у нас і так є обмеження державного бюджету. Відповідно, держава зможе купувати ще менше дронів, якщо вони будуть коштувати по собівартості дорожче", – пояснила виданню виконавча директорка "Технологічних Сил України" Катерина Михалко.

За словами експертів, такий підхід може допомогти зберегти обсяги виробництва та постачання українських дронів, не знижуючи їхніх бойових можливостей.