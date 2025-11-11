ua en ru
Соглашение по дронам между Украиной и США под угрозой? Эксперт объяснил, при чем здесь Китай

Украина, Вторник 11 ноября 2025 15:38
UA EN RU
Соглашение по дронам между Украиной и США под угрозой? Эксперт объяснил, при чем здесь Китай Иллюстративное фото: США заинтересованы в украинских дронах (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Роман Кот

С 1 июля следующего года в США будет запрещено покупать дроны, содержащие китайские компоненты, из-за вопросов национальной безопасности. Этот запрет создает вызовы и для Украины, которая планирует продавать дроны в Штаты.

Об этом говорится в материал РБК-Украина "Без лишнего шума. Как Украина и США готовят миллиардное соглашение по дронам".

В частности, проблема заключается в масштабном использовании китайских комплектующих, таких как камеры, чипы, контроллеры и другая электроника. Даже американские производители не всегда могут полностью отказаться от китайских компонентов из-за их доступности и больших объемов поставок.

"Здесь проблема и в цене, и в объемах. Кто, как не Китай, может быстро и в огромных количествах дать продукцию для дронов? Критические моменты - камеры, чипы, контроллеры, электроника", - пояснил РБК-Украина основатель компании-производителя БПЛА "Первый контакт" Валерий Боровик.

Стоит отметить, что часть компонентов украинские производители локализуют на территории страны, однако большинство компаний могли бы перейти на американские и европейские комплектующие. Основная сложность - стоимость. Использование некитайских деталей повышает себестоимость дронов, а ограниченный государственный бюджет усложняет закупки.

"Есть вопрос стоимости. Большинство наших производителей сейчас этого не делают, поскольку это поднимет себестоимость продукта, а у нас и так есть ограничения государственного бюджета. Соответственно, государство сможет покупать еще меньше дронов, если они будут стоить по себестоимости дороже", - пояснила изданию исполнительный директор "Технологических Сил Украины" Екатерина Михалко.

По словам экспертов, такой подход может помочь сохранить объемы производства и поставок украинских дронов, не снижая их боевых возможностей.

США хотят покупать украинские дроны

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна заинтересована в украинских дронах и планирует их закупку. Неоднократно появлялись сообщения о намерениях США приобрести беспилотники украинского производства.

Также известно, что Украина и США провели переговоры о поставках американского оружия и совместных программ с дронами.

Украинская делегация Совета национальной безопасности и обороны вместе с Министерством обороны посетила США для обсуждения покупки украинских дронов и вопросов сотрудничества в сфере безопасности.

Также мы писали, что Украина готовится заключить с США соглашение о передаче технологий производства беспилотников, которые уже прошли испытания в боевых условиях.

