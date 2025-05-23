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Украина и США запустили совместный Фонд для восстановления государства

Украина, Пятница 23 мая 2025 16:35
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Украина и США запустили совместный Фонд для восстановления государства Фото: временно поверенная в делах США Джули Дэвис и первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко (facebook.com/yulia.svyrydenko)
Автор: Карина Левицкая

Украина и США запустили совместный Фонд для восстановления государства. Это открывает новую страницу в сотрудничестве между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлии Свириденко.

"Украина и США завершили все необходимые процедуры для запуска американско-украинского фонда восстановления", - сообщила министр.

Она пояснила, что последним шагом для запуска была дипломатическая нота от США. И сегодня она получила ее от временной поверенной в делах США в Украине.

"Теперь можно официально считать, что Фонд запущен", - подчеркнула Свириденко.

Она поблагодарила всех, кто сделал это возможным.

"Имеем равноправное партнерство, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. Работа Фонда ориентирована на будущее, в котором США и Украина совместно вкладывают в восстановление и развитие нашего государства", - рассказала первый вице-премьер.

Соглашение о недрах

Напомним, что еще 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда.

Уже 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение, а 12 мая соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский, чем и завершив процесс.

Свириденко тогда объясняла, что остальные соглашения будут иметь коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством.

Подробнее о соглашении Украины и США и почему оно важно - узнайте в материале РБК-Украина.

Напомним, что ранее Свириденко рассказала РБК-Украина, как будет работать Фонд инвестиций и другие вопросы по данному соглашению.

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