Украина и США подписали соглашение о недрах

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение об экономическом сотрудничестве ("соглашение о недрах"). Свои подписи поставили первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Свириденко.

"Совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом подписало Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина", - рассказала она.

Также Свириденко объяснила, что предусматривает данное соглашение:

"Совместно с США мы создадим Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство", - говорится в публикации чиновника.

Кроме того, она очертила тезисно ключевые положения соглашения:

Полная собственность и контроль остаются за Украиной

Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением.

Равноправное партнерство

Фонд создается 50/50. Будем управлять этим Фондом совместно с США. Ни одна из сторон не будет преобладать, и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами.

Национальная собственность защищена

Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями - они и дальше будут принадлежать Украине. Компании типа Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.

Никаких долгов

Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.

Соглашение соответствует Конституции и не изменяет евроинтеграционный курс

Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит международным обязательствам Украины. Важно, что соглашение станет сигналом и другим мировым игрокам, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно – на десятилетия.

Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям

Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд. В соглашении идет речь о дальнейшем стратегическом сотрудничестве.

Законодательные изменения - только точечные

Для функционирования Фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должно ратифицировать Верховная Рада.

США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии

Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое поможет нам привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих нашу борьбу против российского врага. Передача и развитие технологий – важная составляющая Соглашения, ведь нам нужны не только инвестиции, но и инновации.

Соглашение предоставляет налоговые гарантии

Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.

Работа Фонда

Также Свириденко рассказала, как будет работать Фонд. По ее словам, США вносят вклад в Фонд, и кроме непосредственно средств, они "могут делать его и НОВОЙ помощью - например, системами ПВО для Украины".

"Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от НОВОЙ ренты на НОВЫЕ лицензии на новые участки. Украина также может вносить дополнительные взносы кроме этого базового, если сочтет необходимым. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед, - сообщила она.

Фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут ориентированы средства, Украина и США будут определять совместно. Важно, что

Фонд может инвестировать исключительно в Украину

"Мы ожидаем, что первые 10 лет прибыли и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину - в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", - передала Свириденко.

Так, украинская сторона сформировала версию соглашения, которое "предусматривает взаимовыгодные условия для обоих государств".

"Это Соглашение, в котором США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина сделала в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала. Соглашение в котором США отмечают свою приверженность вопросам украинской безопасности, восстановления и реконструкции", - передала Свириденко.

Как возникла идея и какие возникали противоречия

Сама идея заключить соглашение о совместном использовании недр возникла в рамках "плана победы" президента Владимира Зеленского. Он отмечал, что Украина обладает значительными запасами полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы на сумму в триллионы долларов.

Эти ресурсы, как отмечал глава государства, могут стать основой для экономического восстановления страны и укрепления стратегического партнерства с США.

Как писали западные СМИ, этот пункт был фактически разработан для президента США Дональда Трампа и должен был его заинтересовать. Что в итоге и произошло. Американский президент быстро подхватил эту тему, но начал продвигать в максимально выгодной для себя плоскости.

Сначала планировалось подписание между странами рамочного соглашения. Как объяснял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, которому должен был следовать договор о создании инвестиционного фонда, куда Украина будет направлять средства, полученные от продажи своих минеральных ресурсов. Однако из-за спора Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, произошедшего в феврале, это соглашение не было заключено.

В конце марта Вашингтон предложил Киеву обновленный вариант соглашения. Хотя официальное содержание документа не обнародовалось, президент Украины заявил, что новое соглашение уже не является рамочным, а полноценным и потребует ратификации Верховной Радой.

После этого стороны начали переговоры об условиях сотрудничества. В то же время в медиа появилась информация о содержании проекта, что вызвало оживленные дискуссии.

В частности, резонанс вызвали положения, которые якобы предусматривают предоставление США доступа к широкому спектру украинских природных ресурсов - не только редкоземельных, но и газа и нефти.

Также в утечках упоминалось, что управление инвестиционно-реконструкционным фондом будет иметь преимущественно американская сторона. Кроме того, Украина, по тексту документа, обязуется вернуть средства за всю помощь, полученную от США после начала полномасштабной войны.

Впрочем, недавно премьер-министр Украины по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что в соглашении не будет засчитана американская помощь, предоставленная Украине до его подписания.

Подписание меморандума

Впрочем, уже 17 апреля стороны сделали шаг к совместному соглашению. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, который зафиксировал совместные намерения стран заключить масштабное соглашение об экономическом партнерстве. Одним из ключевых его элементов - создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.

Подписание меморандума происходило онлайн. С украинской стороны документ подписала первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, а с американской - министр финансов США Скотт Бессент.

"Готовим создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов", - заявила тогда Свириденко.

Вице-премьер-министр отметила, что само соглашение должна ратифицировать Верховная Рада Украины.

Что же в итоге в подписанном соглашении между Украиной и США?

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на проект полученного документа сообщало, что в рамках соглашения США и Украина будут стремиться создать условия для "увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и связанные с ними технологии в Украине".

В тексте, по словам журналистов, также говорится, что Вашингтон признает намерения Киева, чтобы соглашение не противоречило планам Украины по вступлению в Европейский Союз.

Кроме того, США согласились, что американским вкладом в совместный инвестиционный фонд будут считать только будущую военную помощь для Украины.

Относительно последнего, то, как выше было указано, Шмыгаль рассказал, что Украина договорилась не засчитывать в соглашении о недрах помощь США, которую получила до подписания.

Поскольку, как отмечает Bloomberg, администрация Трампа настаивала, чтобы в соглашении доходы от будущих украинских инвестиционных проектов, в частности по полезным ископаемым и инфраструктуре, были "компенсацией" за военную помощь, оказанную с начала полномасштабного вторжения.