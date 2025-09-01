ua en ru
Кабмин сформировал руководящий совет Инвестиционного фонда восстановления: кто в него вошел

Понедельник 01 сентября 2025 18:10
Кабмин сформировал руководящий совет Инвестиционного фонда восстановления: кто в него вошел Фото: министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев (facebook.com/oleksii.sobolev)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров делегировал представителей в руководящий совет Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По словам Свириденко, украинскую сторону будут представлять министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, заместитель министра Егор Перелыгин и государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич.

"Все они профессиональные менеджеры, которые имеют опыт по привлечению инвестиций, ведения переговоров с партнерами, стратегического планирования и экспертизу в сфере недр", - отметила премьер.

Она добавила, что первое заседание Совета запланировано на 3 сентября. На нем совет фонда должен определить принципы отбора проектов и другие операционные процедуры.

Инвестиционный фонд восстановления

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 12 мая, завершив процесс ратификации.

Остальные соглашения будут иметь коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством.

Также в мае Украина и США запустили совместный фонд для восстановления нашего государства. Стороны будут вкладывать средства в совместные проекты в Украине, в том числе и по добыче критических минералов.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала РБК-Украина, как будет работать фонд инвестиций и другие вопросы по данному соглашению.

Подробнее о том, на каком этапе находится запуск фонда, когда следует ожидать первых проектов и какие преграды стоят на пути западного капитала в украинские недра - в материале РБК-Украина.

