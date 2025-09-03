Соглашение с США о недрах: первые проекты могут определить уже в сентябре
Руководящий совет Инвестиционного фонда восстановления Украины в среду, 3 сентября, провел первое заседание. Первые проекты в рамках соглашения с США о недрах могут определить уже в сентябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
По словам Свириденко, руководящий совет Инвестиционного фонда восстановления - это ключевой орган управления, в состав которого вошли по три представителя от Украины и США.
Американская сторона делегировала министра финансов США Скотта Бессента, главного инвестиционного директора DFC Коннора Коулмена, вице-президента и генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббинса.
Как рассказала премьер, совет утвердил правила работы, сформировал комитеты, а также предоставил полномочия на открытие банковских счетов Фонда и выбора администратора и инвестиционного советника.
"Следующий шаг - определение проектов для первых пилотных инвестиций, в сентябре этот вопрос обсудим с коллегами из DFC во время их визита в Киев. Как мы неоднократно отмечали, американские инвестиции могут быть гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в Украине", - подчеркнула она.
Инвестиционный фонд восстановления
Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 12 мая, завершив процесс ратификации.
Остальные соглашения будут иметь коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством.
Также в мае Украина и США запустили совместный фонд для восстановления нашего государства. Стороны будут вкладывать средства в совместные проекты в Украине, в том числе и по добыче критических минералов.
Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала РБК-Украина, как будет работать фонд инвестиций и другие вопросы по данному соглашению.
На днях Кабинет министров делегировал представителей в руководящий совет Инвестиционного фонда восстановления Украины.
