Соглашение с США о недрах: первые проекты могут определить уже в сентябре

Руководящий совет Инвестиционного фонда восстановления Украины в среду, 3 сентября, провел первое заседание. Первые проекты в рамках соглашения с США о недрах могут определить уже в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По словам Свириденко, руководящий совет Инвестиционного фонда восстановления - это ключевой орган управления, в состав которого вошли по три представителя от Украины и США.

Американская сторона делегировала министра финансов США Скотта Бессента, главного инвестиционного директора DFC Коннора Коулмена, вице-президента и генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббинса.

Как рассказала премьер, совет утвердил правила работы, сформировал комитеты, а также предоставил полномочия на открытие банковских счетов Фонда и выбора администратора и инвестиционного советника.

"Следующий шаг - определение проектов для первых пилотных инвестиций, в сентябре этот вопрос обсудим с коллегами из DFC во время их визита в Киев. Как мы неоднократно отмечали, американские инвестиции могут быть гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в Украине", - подчеркнула она.