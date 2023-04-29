Соглашение Еврокомиссии по зерну и удары по Умани и Днепру: новости за 28 апреля

Война РФ против Украины

Украинские военные ликвидировали за сутки 540 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 189460 оккупантов.

Аналитики ISW отмечают, что оккупанты укрепляют оборону на Запорожском направлении в ожидании контрнаступления ВСУ.

В Киев прибыли президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова

Так, украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с новым президентом Чехии Петром Павелом и со словацким президентом Зузаной Чапутовой.

При этом Украина и Чехия договорились о совместном производстве оружия и боеприпасов.

Россияне ударили ракетами по жилому дому в Умани

Российские войска ночью 28 апреля нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. По последним данным, в результате обстрела погибли 23 человека, среди которых четверо детей.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепровской области

В результате ракетного удара россиян по Днепру погибли молодая женщина и трехлетний ребенок. При этом на месте возник масштабный пожар.

Российские войска нанесли удар по объекту энергетики в Донецкой области

"Во время массированного обстрела, который россия совершила 28 апреля, было зафиксировано попадание в один из объектов генерации электроэнергии в Донецкой области. Враг совершил артиллерийский обстрел, в результате которого было частично повреждено оборудование", - сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Министр обороны Германии назвал сроки поставки Украине 80 танков Leopard 1

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, поставки 80 основных боевых танков Leopard 1 в Украину начнутся в середине 2023 года. На этой неделе началась подготовка более сотни украинских военных.

Он напомнил, что в марте Германия доставила в Украину 18 современных Leopard 2 A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также другие пакеты помощи, включающие срочно необходимые запчасти и боеприпасы.

Нашли решение. Еврокомиссия договорилась со странами ЕС по украинскому зерну

Еврокомиссия введет запрет на ввоз украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Следует отметить, что запрет на импорт этих товаров составляет 90% всего импорта из Украины. Она вступит в силу 6 июня, когда закончится нынешний режим беспошлинной торговли с Украиной.

В то же время страны-члены ЕС отменяют одностороннюю блокаду.

Украина получила от Дании артиллерийские установки Caesar

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина получила от Дании самоходные артиллерийские установки Caesar, и они уже стали на боевое дежурство.

"Хочу вам похвастаться, заехали первые "Цезари" в Украину", - заявил Резников.

Он пояснил, что речь идет о САУ французского производства, полученных от Дании.

Путин решил лишать гражданства РФ за "дискредитацию армии"

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон "О гражданстве РФ". Он предусматривает лишение приобретенного гражданства за "дискредитацию российской армии и совершение действий, создающих угрозу стране".

Украина получила от США более 1 млрд долларов грантовой помощи

В госбюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов от США.

Финансирование предоставлено через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине".

США передали Украине датчики радиации для обнаружения ядерных взрывов, - NYT

Группа поддержки ядерных аварий, управляемая агентством безопасности, работает с Украиной над развертыванием радиационных датчиков, обучением персонала, мониторингом данных и предупреждением о смертельном излучении.

Издание пишет, что сеть атомных датчиков разворачивается по всему региону и будет иметь возможность охарактеризовать размер, местонахождение и последствия любого ядерного взрыва. Развернутые датчики не дадут РФ нанести ядерный удар по Украине и остаться непричастными.