Соглашение Еврокомиссии по зерну и удары по Умани и Днепру: новости за 28 апреля

В пятницу, 28 апреля, российские войска нанесли ракетные удары по Днепру и Умани, а Еврокомиссия договорилась со странами ЕС по украинскому зерну.
Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина.
Так, украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с новым президентом Чехии Петром Павелом и со словацким президентом Зузаной Чапутовой.
При этом Украина и Чехия договорились о совместном производстве оружия и боеприпасов.
Российские войска ночью 28 апреля нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. По последним данным, в результате обстрела погибли 23 человека, среди которых четверо детей.
В результате ракетного удара россиян по Днепру погибли молодая женщина и трехлетний ребенок. При этом на месте возник масштабный пожар.
"Во время массированного обстрела, который россия совершила 28 апреля, было зафиксировано попадание в один из объектов генерации электроэнергии в Донецкой области. Враг совершил артиллерийский обстрел, в результате которого было частично повреждено оборудование", - сообщили в Министерстве энергетики Украины.
По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, поставки 80 основных боевых танков Leopard 1 в Украину начнутся в середине 2023 года. На этой неделе началась подготовка более сотни украинских военных.
Он напомнил, что в марте Германия доставила в Украину 18 современных Leopard 2 A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также другие пакеты помощи, включающие срочно необходимые запчасти и боеприпасы.
Еврокомиссия введет запрет на ввоз украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Следует отметить, что запрет на импорт этих товаров составляет 90% всего импорта из Украины. Она вступит в силу 6 июня, когда закончится нынешний режим беспошлинной торговли с Украиной.
В то же время страны-члены ЕС отменяют одностороннюю блокаду.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина получила от Дании самоходные артиллерийские установки Caesar, и они уже стали на боевое дежурство.
"Хочу вам похвастаться, заехали первые "Цезари" в Украину", - заявил Резников.
Он пояснил, что речь идет о САУ французского производства, полученных от Дании.
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон "О гражданстве РФ". Он предусматривает лишение приобретенного гражданства за "дискредитацию российской армии и совершение действий, создающих угрозу стране".
В госбюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов от США.
Финансирование предоставлено через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине".
Группа поддержки ядерных аварий, управляемая агентством безопасности, работает с Украиной над развертыванием радиационных датчиков, обучением персонала, мониторингом данных и предупреждением о смертельном излучении.
Издание пишет, что сеть атомных датчиков разворачивается по всему региону и будет иметь возможность охарактеризовать размер, местонахождение и последствия любого ядерного взрыва. Развернутые датчики не дадут РФ нанести ядерный удар по Украине и остаться непричастными.
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