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Россияне обстреляли Умань, ракета разрушила многоэтажку

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Пятница 28 апреля 2023 05:45
Россияне обстреляли Умань, ракета разрушила многоэтажку Фото: россияне обстреляли Умань, ракета разрушила многоэтажку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера полиции Черкасской области Зои Вовк.

Сообщается, что одна вражеская ракета попала в многоэтажный дом. Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте начата спасательная операция.

Обновлено (6:22)

По данным главы ОВА, в результате ракетного удара пять человек получили ранения, все они госпитализированы.

Обновлено (6:20)

По информации Уманского горсовета, в Уманской гимназии №5 развернут оперативный штаб помощи пострадавшим.

Обновлено (6:00)

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в Умани есть два попадания крылатых ракет: в жилой дом и складские здания. На месте работают все службы.

Ранее мы писали, в Днепре и Полтавской области сегодня ночью, 28 апреля, были слышны взрывы, воздушную тревогу объявили по всей Украине.

Напомним, ночью, 28 апреля, в Украине объявлена ​​масштабная воздушная тревога, предупредили об угрозе ракетной атаки.

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Умань Черкасская область ракетный удар
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