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Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении: карты боев ISW

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Пятница 28 апреля 2023 02:33
Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении: карты боев ISW Фото: россияне укрепляют оборону в ожидании контрнаступления ВСУ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска укрепляют оборону на Запорожском направлении в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

27 апреля русские войска вели оборону на Купянском направлении. Минобороны России заявило, что подразделения Западной группировки войск РФ уничтожили четыре украинских диверсионно-разведывательных группы вблизи Новоселовского (30 км юго-восточнее Купянска), Ольшана (15 км северо-восточнее Купянска), Крахмальное (25 км юго-восточнее Купянска). В Генштабе Украины сообщили, что российские войска на Купянском направлении не предпринимали наступательных действий.

Также оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной). Российские источники утверждали, что войска РФ вели позиционные бои северо-западнее Кременной у балки Журавка и у Макеевки.

Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении: карты боев ISW

Бои в Донецкой области

27 апреля русские войска не добились никаких успехов в Бахмуте и его окрестностях. Украинский Генштаб сообщил, что россияне продолжали атаковать, но украинские силы отразили наступление вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута), и Ивановское (6 км западнее Бахмута). Российские источники заявляли, что "вагнеровцы" захватили въезд в Бахмут из Хромового и Ивановского и перерезали основную украинскую логистическую линию, но ISW не может подтвердить это утверждение. Возможно, российские войска передислоцировали подразделения Восточного военного округа для усиления ЧВК "Вагнера" ​​на Бахмутском направлении.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Авдеевки, Северного (5 км к западу от Авдеевки), Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки), Красногоровки (22 км юго-западнее Авдеевки), и Марьинка (27 км юго-западнее Авдеевки). 26 апреля россияне заявили, что незначительно продвинулись у железной дороги к северу от Авдеевки, на юго-западных подступах к городу и у Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки). Также утверждали, что русские войска атаковали к северо-востоку от Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки), возле Невельского (15 км к юго-западу от Авдеевки) и в направлении Северного.

Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении: карты боев ISWОккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении: карты боев ISW

"Южная ось"

Российские войска продолжают милитаризацию Запорожской атомной электростанции, чтобы защититься от возможных контрнаступательных операций Украины. Министерство обороны Великобритании, 27 апреля, сообщило, что спутниковые снимки показывают, что русские войска обустроили огневые позиции на крышах нескольких корпусов реакторов ЗАЭС. Российский блоггер утверждал, что им необходимо укрепить оборонительные позиции на ЗАЭС в рамках подготовки к возможной высадке украинского десанта на восточном берегу в этом районе. Он призвал русские войска усилить оборону по всему восточному (левому) берегу Каховского водохранилища.

26 апреля оперативное командование Юг сообщило, что украинские войска нанесли удары по сосредоточению россиян в Каховском районе и по всему восточному (левому) берегу Днепра. Геолокационные кадры, опубликованные 27 апреля, показывают, как украинские силы наносят удары по российским позициям к северу от Корсуньки (43 км к юго-западу от Херсона) и к юго-западу от Рыбальче (35 км к юго-западу от Херсона), а также по российскому. наблюдательном посту в Казачьи Лагери (30 км восточнее города Херсона).

27 апреля русские войска продолжали обстреливать Николаевскую и Херсонскую области. Украинские источники сообщили, что российские войска нанесли четыре ракетных удара по Николаеву.

Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении: карты боев ISWОккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении: карты боев ISW

Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты обстреляли школу и жилые дома в Константиновке. В результате вражеской атаки пострадали мирные жители.

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