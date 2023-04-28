Зеленский встретился с президентами Чехии и Словакии
Сегодня, 28 апреля, украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с новым президентом Чехии Петром Павелом.и со словацким президентом Зузаной Чапутовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.
Зеленский поблагодарил чешского коллегу за визит, а также отметил, что Чехия с первых дней помогала Украине.
"Спасибо за этот визит, который начался с посещения Бучи и Бородянки. Ценим поддержку Чехии, чешского правительства и всего общества с первого дня полномасштабного вторжения", - сказал президент.
Позже президент встретился с президентом Словакии. Зеленский поблагодарил ее за поддержку украинских людей, армии и за помощь в восстановлении Украины.
Напомним, мы сообщали, что сегодня президент Чехии прибыл в Украину вместе со словацкой коллегой.
Ранее мы писали, что Чехия оплатит обучение для 20-25 пилотов из Украины. Правительство страны одобрило предложение.
В свою очередь Словакия закончила процесс передачи Украине истребителей МиГ-29. Все обещанные 13 самолетов уже в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.