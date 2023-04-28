Ракетный удар по Днепропетровской области: на месте попадания масштабный пожар
Фото: ракетный удар россиян по Днепропетровской области: возник пожар (telegram/dnipropetrovskaODA)
Российская армия сегодня ночью, 28 апреля, ракетами атаковала Днепропетровскую область. Возник масштабный пожар
Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
В результате ракетного удара российских военных по Днепропетровской области возник масштабный пожар, пламя охватило 400 квадратных метров. По состоянию на эту минуту его удалось локализовать, отметил Лысак.
Также оккупанты произвели артиллерийский обстрел Красногригорьевской общины Никопольского района, последствия уточняются.