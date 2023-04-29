Угода Єврокомісії щодо зерна та удари по Умані й Дніпру: новини за 28 квітня

Війна РФ проти України

Українські військові ліквідували за добу 540 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 189 460 окупантів.

Аналітики ISW зазначають, що окупанти укріплюють оборону на Запорізькому напрямку в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

До Києва прибули президент Чехії Петр Павел та президент Словаччини Зузана Чапутова

Так, український президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим президентом Чехії Петром Павелом та зі словацьким президентом Зузаною Чапутовою.

При цьому Україна та Чехія домовилися про спільне виробництво зброї та боєприпасів.

Росіяни вдарили ракетами по житловому будинку в Умані

Російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули 23 особи, серед яких четверо дітей.

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпровській області

Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру загинули молода жінка та трирічна дитина. При цьому на місці виникла масштабна пожежа.

Російські війська завдали удару по об'єкту енергетики в Донецькій області

"Під час масованого обстрілу, який росія здійснила 28 квітня, було зафіксовано влучання в один з об'єктів генерації електроенергії в Донецькій області. Ворог здійснив артилерійський обстріл, внаслідок якого було частково пошкоджено обладнання", - повідомили у Міністерстві енергетики України.

Міністр оборони Німеччини назвав терміни постачання Україні 80 танків Leopard 1

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, постачання 80 основних бойових танків Leopard 1 в Україну розпочнуться в середині 2023 року. Цього тижня розпочалася підготовка понад сотні українських військових.

Він також нагадав, що в березні Німеччина доставила в Україну 18 сучасних Leopard 2 A6 та 40 бойових машин піхоти Marder, а також інші пакети допомоги, які включають терміново необхідні запчастини та боєприпаси.

Знайшли рішення. Єврокомісія домовилася з країнами ЄС щодо українського зерна

Єврокомісія введе заборону на ввіз української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника. Варто зауважити, що заборона на імпорт цих товарів становить 90% всього імпорту з України. Вона набуде чинності 6 червня, коли закінчиться нинішній режим безмитної торгівлі з Україною.

Натомість країни-члени ЄС скасовують односторонню блокаду.

Україна отримала від Данії артилерійські установки Caesar

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна отримала від Данії самохідні артилерійські установки Caesar і вони вже стали на бойове чергування.

"Хочу вам похвастатися, заїхали перші "Цезарі" в Україну", - заявив Резніков.

Він пояснив, що мова йде про САУ французького виробництва, які були отримані від Данії.

Путін вирішив позбавляти громадянства РФ за "дискредитацію армії"

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон "Про громадянство РФ". Він передбачає позбавлення набутого громадянства за "дискредитацію російської армії та вчинення дій, які створюють загрозу країні".

Україна отримала від США понад 1 млрд доларів грантової допомоги

До держбюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів від США.

Фінансування надано через Цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

США передали Україні датчики радіації для виявлення ядерних вибухів, - NYT

Група підтримки ядерних аварій, яку керує агентство безпеки, працює з Україною над розгортанням радіаційних датчиків, навчанням персоналу, моніторингом даних та попередженням про смертельне випромінювання.

Видання пише, що мережа атомних датчиків розгортається по всьому регіону і матиме можливість охарактеризувати розмір, місцеперебування та наслідки будь-якого ядерного вибуху. Розгорнуті датчики не дадуть РФ завдати ядерного удару по Україні і залишитися непричетними.