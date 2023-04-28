Ракетный удар по Днепру: погибли женщина и ребенок

В результате ракетного удара россиян по Днепру погибли двое гражданских.

Об этом написал мэр Днепра Борис Филатов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Ракетная атака российской оккупационной армии по Днепру привела к гибели молодой женщины и трехлетнего ребенка. Ждем официальной информации от военной администрации", - отметил Филатов.

Российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Попали в многоэтажку, информация о количестве пострадавших уточняется.

Напомним, в Украине сегодня ночью, 28 апреля, объявлена масштабная воздушная тревога.

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