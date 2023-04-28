ВСУ за сутки уничтожили 540 оккупантов, 18 артсистем и 6 БПЛА, - Генштаб
Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 28 апреля (GettyImages)
По данным на утро пятницы, 28 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 540 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 189 460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 БПЛА и 18 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 189460 (+540) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3694 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 7181 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 2905 (+18) ед,
- РСЗО - 543 (+1) ед,
- средства ПВО - 294 (+1) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2467 (+6),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5819 (+14) ед,
- специальная техника - 353 (+1)
Как сообщалось, российские террористы нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине в ночь на 28 апреля. Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
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