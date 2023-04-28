ВСУ за сутки уничтожили 540 оккупантов, 18 артсистем и 6 БПЛА, - Генштаб

По данным на утро пятницы, 28 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 540 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 189 460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 БПЛА и 18 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, российские террористы нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине в ночь на 28 апреля. Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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