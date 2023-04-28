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ВСУ за сутки уничтожили 540 оккупантов, 18 артсистем и 6 БПЛА, - Генштаб

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 08:17
ВСУ за сутки уничтожили 540 оккупантов, 18 артсистем и 6 БПЛА, - Генштаб Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 28 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро пятницы, 28 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 540 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 189 460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 БПЛА и 18 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 189460 (+540) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3694 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 7181 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2905 (+18) ед,
  • РСЗО - 543 (+1) ед,
  • средства ПВО - 294 (+1) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2467 (+6),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5819 (+14) ед,
  • специальная техника - 353 (+1)

Как сообщалось, российские террористы нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине в ночь на 28 апреля. Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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