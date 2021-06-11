УЄФА зобов'язав прибрати слоган з української форми, а Європарламент підтримав резолюцію щодо Білорусі: новини за 10 червня

УЄФА зобов'язав прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання "Героям слава", на суді по MH17 оприлюднили нові переговори про "Бук" після катастрофи, Європарламент підтримав резолюцію щодо Білорусі. Детальніше про те, що сталося у четвер, 10 червня, - в матеріалі РБК-Україна

На суді щодо MH17 оприлюднили нові переговори про "Бук" після катастрофи

На засіданні Окружного суду Гааги у справі про катастрофу MH17 оприлюднили нові переговори бойовиків. У цих розмовах згадується російська установка "Бук", яка, за версією слідства, збила літак.

Зокрема, 17 липня 2014 року відразу після катастрофи о 16:48 обвинувачений Леонід Харченко подзвонив ватажку військової розвідки "ДНР" Сергію Дубинському і повідомив, що бойовики збили український винищувач "Сушку".

Має мілітаристський сенс: УЄФА зобов'язав прибрати "Героям слава" з форми збірної України

УЄФА зобов'язав прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання "Героям слава". У ньому знайшли політичний контекст.

В організації заявили, що спочатку її представники не досліджували питання з контекстом відповідного вітання" Героям слава " детально, а після додаткової перевірки нібито виявили, що в ньому є політичний підтекст, а також історичний і мілітаристський сенс. Це порушує вимоги УЄФА щодо відстутності на формах політичних слоганів. Через це організація зажадала прибрати фразу з футболок для виступів на Євро-2020. h

Європарламент підтримав резолюцію щодо Білорусі: що вона пропонує

Європарламент переважною більшістю підтримав резолюцію щодо ситуації в Білорусі. Євродепутати закликали ЄС відключити Білорусь від SWIFT і заборонити брати участь в Олімпіаді.

Схвалена євродепутатами резолюція закликає Євросоюз розширити санкції проти Білорусі, включивши до санкційного списку всіх причетних до примусової посадки літака Ryanair та затримання Романа Протасевича і Софії Сапеги. Також Європарламент пропонує ввести секторальні санкції проти Білорусі, відключити країну від системи SWIFT, заборонити білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, в тому числі в Олімпійських іграх, а також позбавити білоруське держтелебачення права на трансляцію матчів Євро-2020.

"Запакуємо і вивеземо з міста": мер Рівного зробив скандальну заяву про ромів

Мер Рівного Олександр Третяк запропонував запакувати ромів в автобус і вивезти з міста. Про готовність до радикальних дій мер заявив на радіо. "Я максимально стримуюся в емоціях. Але, дивлячись на цю ситуацію із ромською національністю, у мене бракує слів і толерантності до того, що вони творять у місті", - заявив він.

Пізніше Третяк вибачився за скандальну заяву.

Робили фото для соцмереж: під Києвом школярка застрелила хлопця

Під Києвом школярка з необережності застрелила хлопця. Відкрито кримінальну справу, їй загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Повідомляється, що інцидент стався в Бучі. За даними поліції, після ЗНО четверо школярів пішли додому до одного з товаришів, взяли пневматичну рушницю і вирішили робити з ним фото для соціальних мереж. В результаті 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок і вистрілив у груди 16-річному хлопцю.

Найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив російським хакерам 11 млн доларів

Найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив 11 млн доларів російським хакерам, які провели атаку на системи корпорації. На момент виплати компанія відновила роботу більшої частини своїх підприємств.

За словами гендиректора JBS USA Андре Ногейра, в корпорації вирішили прийняти це непросте рішення, "щоб запобігти потенційним ризикам для наших клієнтів".

Грози і дощі почнуть відступати: синоптики назвали дату

Погода в Україні найближчими днями не сильно порадує сонячною і сухою погодою. Очікуються грози, зливи та місцями град майже у всіх областях країни. А також місцями трохи знизиться температура повітря.

Яка погода буде в Україні найближчими днями й коли грози підуть з території нашої країни, розповіли в Українському гідрометцентрі.