ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Має мілітаристський сенс: УЄФА зобов'язав прибрати "Героям слава" з форми збірної України

Новость на русском →
Четвер 10 червня 2021 12:14
Має мілітаристський сенс: УЄФА зобов'язав прибрати "Героям слава" з форми збірної України
Автор: Роман Тверденко, Владислав Красінський

УЄФА зобов'язав прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання "Героям слава". У ньому знайшли політичний контекст.

Про це в УЄФА повідомили в коментарі для РБК-Україна.

В УЄФА заявили, що залишили без змін наявність на формі збірної України карти Криму, оскільки діючі кордони держави з анексованим півостровом визнані ООН, а також привітання "Слава Україні", яке було дозволено ще в 2018 році.

Спочатку представники організації не досліджували питання з контекстом відповідного вітання" Героям слава " детально, а після додаткової перевірки нібито виявили, що в ньому є політичний підтекст, а також історичний і мілітаристський сенс. Через це УЄФА зажадав прибрати фразу з футболок для виступів на Євро-2020.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Євро-2020
NEWS
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
DAILY
Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна