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Найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив російським хакерам 11 млн доларів

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Четвер 10 червня 2021 04:10
Найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив російським хакерам 11 млн доларів Фото: найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив 11 млн атакували його хакерам(Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив 11 млн доларів російським хакерам, які провели атаку на системи корпорації. На момент виплати компанія відновила роботу більшої частини своїх підприємств.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Як заявили в прес-службі корпорації, підрозділ компанії JBS USA підтвердив, що заплатив викуп у розмірі, еквівалентному 11 млн доларів, у відповідь на злочинну кібератаку.

За словами гендиректора JBS USA Андре Ногейра, в корпорації вирішили прийняти це непросте рішення, "щоб запобігти потенційним ризикам для наших клієнтів".

Нагадаємо, після атаки російських хакерів фабрики JBS повністю відновили роботу.

Зазначимо, кібератака на велику бразильську кампанію JBS зупинила виробництво м'яса у Північній Америці та Австралії.

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