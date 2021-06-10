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Мер Рівного вибачився за скандальну заяву про ромів

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Київ, Четвер 10 червня 2021 16:50
Мер Рівного вибачився за скандальну заяву про ромів Фото: мер Рівного Олександр Третяк (facebook.com/tretyak_rivne)
Автор: РБК-Україна

Мер Рівного Олександр Третяк вибачився за скандальну заяву про ромів. Раніше в одному з інтерв'ю він запропонував вдатися до "радикальних дій" щодо ромів.

Про це Олександр Третяк написав у Facebook.

"Вчора на запитання журналістів щодо протиправної поведінки представників національних меншин у нашому місті відповів досить емоційно за що хочу попросити вибачення. Така моя реакція викликана численними скаргами рівнян, зокрема петицією на сайті міської ради "Притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності ромське населення" та іншими зверненнями", - написав Третяк.

Водночас він додав, у громаді дійсно склалася складна ситуація з протиправними діями різних осіб, що займаються жебракуванням та іншими протиправними діями, що порушують правила громадського порядку.

"Боротися з ними правоохоронці намагаються, втім безрезультатно. Адже в нашій державі жебракування офіційно не заборонене. Справа не в тому, що ми маємо упереджене ставлення до осіб певної національності, а справа у порушеннях Кримінального кодексу конкретними громадянами, незалежно від їх етнічного походження. Тому кожного, хто буде порушувати закон, чекатиме покарання. Незалежно від етнічного походження, адже всі рівні і мають не лише однакові права, але й однакові обов‘язки поводитися по-людськи. Рівне - відкрите для всіх, але мій обов’язок, як міського голови, якого обрали для захисту інтересів рівнян, обов'язково захищати мешканців нашої громади", - наголосив мер Рівного.

Нагадаємо, раніше у Києві родина ромів влаштувала похоронну церемонію біля школи та дитсадка.

Раніше повідомлялось, що ветеран АТО побив ромів в центрі Києва.

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