ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Європарламент підтримав резолюцію щодо Білорусі: що вона пропонує

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 10 червня 2021 17:52
Європарламент підтримав резолюцію щодо Білорусі: що вона пропонує Фото: Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Європарламент переважною більшістю підтримав резолюцію щодо ситуації в Білорусі. Євродепутати закликали ЄС відключити Білорусь від SWIFT і заборонити брати участь в Олімпіаді.

Про це свідчать дані на сайті Європарламенту.

Схвалена євродепутатами резолюція закликає Євросоюз розширити санкції проти Білорусі, включивши до санкційного списку всіх причетних до примусової посадки літака Ryanair та затримання Романа Протасевича і Софії Сапеги.

Також Європарламент пропонує ввести секторальні санкції проти Білорусі, які зачепили б торгівлю сирою нафтою і нафтовими продуктами, калійну, сталеливарну і деревообробну промисловість, а також відключити Білорусь від системи SWIFT.

Разом з тим євродепутати закликають заборонити білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, в тому числі в Олімпійських іграх, а також позбавити білоруське держтелебачення права на трансляцію матчів Євро-2020.

Нагадаємо, у тексті цієї резолюції також міститься заклик до ЄС вивчити роль Росії у примусовій посадці літака Ryanair в Білорусі.

Додамо, новий пакет європейських санкцій проти Білорусі можуть схвалити 21 червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Білорусь резолюция Європарламент
NEWS
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
DAILY
Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна