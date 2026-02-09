Удары ВСУ по аэродромам РФ заставили врага реже применять авиабомбы

В январе украинская авиация нанесла 80 авиаударов по позициям противника, а ударные беспилотники Сил обороны выполнили более 300 тысяч специальных задач. Это снизило использование россиянами авиабомб.

По словам Сырского, в результате ударов по вражеским аэродромам применение российских управляемых авиабомб сократилось примерно на 5%. Украинские силы системно наносят удары по объектам, обеспечивающим боевые возможности российской авиации. Операции DeepStrike В рамках операций DeepStrike в январе было выполнено 48 огневых задач по объектам нефтегазовой отрасли России. Это привело к уменьшению общей переработки нефти в РФ на 19%, или примерно на 53,4 млн тонн в год. Работа ПВО Несмотря на дефицит средств поражения, силы противовоздушной обороны в течение месяца уничтожили 21,7 тысячи воздушных целей, в том числе 21,6 тысячи беспилотников различных типов противника. Украинские военные продолжают сдерживать врага и наносить ему потери в технике и живой силе.