В РФ массово закрываются заправки: кризис дошел даже до Москвы

Россия, Пятница 26 сентября 2025 12:45
В РФ массово закрываются заправки: кризис дошел даже до Москвы Фото: дефицит объясняют снижением объемов производства н НПЗ (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В России АЗС массово прекращают работу. Причиной такой динамики является падение объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы внешней разведки Украины.

Известно, что в течение двух месяцев количество автозаправочных станций в РФ сократилось на 360 объектов, или на 2,6 %.

Согласно статистике, каждая пятидесятая АЗС России перестала продавать бензин.

Больше всего пострадали независимые заправки - их количество уменьшилось на 4,1 %, тогда как среди АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, падение составило лишь 0,8 %.

"Некоторые сети, продолжающие работать в условиях локального дефицита топлива, вынуждены были ввести ограничения на отпуск бензина в 10-20 л на посетителя или временно продавать только дизель", - говорится в сообщении разведки.

Наибольшие трудности фиксируются в Южном федеральном округе, где прекратили торговлю топливом более 220 заправок, или 14,2 % их общего количества в регионе. В Ростовской области, Марий Эл и Еврейской автономной области количество заправок уменьшилось на 12-14 %.

От топливного кризиса пострадала Москва, а в Крыму - самый большой дефицит

Топливный кризис дошел и до Москвы, Московской и Ленинградской областей. В российской столице "Лукойл" на отдельных заправках запретил продавать бензин в канистрах.

Впрочем, самая острая ситуация с топливом наблюдается во временно оккупированном Крыму и Севастополе, где около половины автозаправочных станций прекратили продажу бензина.

Глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов попросил у жителей "набраться терпения" и объяснил дефицит "объективными причинами", "из-за снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах РФ".

В Службе внешней разведки прогнозируют, что дефицит топлива в России будет углубляться, ведь большинство нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз сконцентрированы в западной части РФ.

Напомним, украинские атаки дронов по НПЗ врага вызвали топливный дефицит в России. На заправках РФ часто отсутствуют популярные марки бензина Ai 92 и Ai 95.

Проблемы особенно остро ощущаются на частных АЗС, которые не входят в вертикально интегрированные нефтяные компании и испытывают трудности с закупкой бензина из-за сокращения переработки и высоких процентных ставок.

Обстрелы НПЗ снизили переработку нефти в России почти на пятую часть в отдельные дни и сократили экспорт из ключевых портов.

Таким образом Украина пытается ударить по военной машине Кремля и заставить российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам.

