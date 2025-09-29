В оккупированном Крыму дефицит бензина: на АЗС километровые очереди (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram .

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в городе ввели ограничение на продажу бензина - в один автомобиль или одну канистру можно заправить максимум 30 литров.



Он нафантазировал, что новые ограничения "позволят накопить бензин" и вернуться к обычному режиму работы.

В то же время в местных Telegram-каналах появились видео, на которых можно заметить, что как минимум в Севастополе, Симферополе и Ялте водители выстаивают километровые очереди, чтобы заправиться.

При этом, согласно слухам, в Крыму один бензовоз разливают на 3-4 АЗС, чтобы создать впечатление, что топливо есть на большом количестве заправок. В сети в то же время появились объявления о продаже бензина в канистрах по значительно завышенной цене.