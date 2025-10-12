Бензина не будет. Топливный кризис затронул более половины регионов России, - BBC

По меньшей мере 57 регионов России ощутили на себе топливный кризис, который накрыл страну после усиления украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Это более половины от общего количества субъектов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Russian.

Издание отметило, что проблемы с бензином в России начались еще в августе. Однако из обычных сезонных проблем ситуация быстро переросла в серьезную нехватку топлива.

Первым пострадал Дальний Восток, который "обслуживают" два нефтеперерабатывающих завода - топливо начали отпускать по талонам в Забайкалье, Приморье и Сахалинской области.

В оккупированном Крыму ситуация еще хуже, поскольку все топливо там привозное. Но бензина не хватает для "главных регионов", что говорить об оккупированных территориях. Поэтому в Крыму бензин отпускают по 20 литров на одну машину - это чуть меньше трети топливного бака легкового автомобиля.

При этом Москва и центральные регионы РФ почти не пострадали от нехватки топлива - есть перебои, но бензин хотя бы присутствует на заправках. В других областях ситуация хуже.

Например, в ряде российских регионов с неразвитой инфраструктурой произошел натуральный коллапс - без бензина поставщики не могут завозить в отдаленные населенные пункты товары, продовольствие и прочее.

Украина выжигает российские нефтезаводы

Причина перебоев с топливом - усиление атак Украины на российские НПЗ. Известно, что только с начала октября украинские дроны по меньшей мере четыре раза атаковали нефтезаводы РФ и вывели атакованные объекты из строя. В сентябре было восемь атак, в августе - 14. Всего с января 2025 года украинские дроны атаковали и поразили 21 из 38 крупнейших НПЗ России, многие из них - не один и даже не два раза.

С августа по конец сентября не менее 10 НПЗ вынуждены были частично или полностью прекратить работу, по меньшей мере 10% мощности нефтезаводов было потеряно. Часть из этих НПЗ - экспортно ориентированные, но ситуация настолько плохая, что российские власти запретили экспорт топлива.

"Самые эффективные санкции - санкции, которые действуют быстрее всего, - это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль - и это существенно ограничивает войну", - прокомментировал атаки на российские НПЗ президент Украины Владимир Зеленский.

"Дефицита нет", "проблемы временные"

Российские власти со своей стороны официально заявляют о "проблемах из-за тяжелой логистики" или о "сезонной нехватке", пишет издание. Однако Росстат вынужден был признать подорожание бензина на 10% с начала года.

Чиновники РФ утверждают, что ситуация с топливом - это якобы "временные проблемы". Дефицит якобы "на самом деле небольшой", а россиянам вообще нужно не жаловаться, а "набраться терпения". Российская же пропаганда старается вообще не вспоминать о топливном кризисе публично.

В то же время Кремль пытается "залатать дыру" с помощью Беларуси. В сентябре экспорт белорусского бензина в РФ вырос вчетверо. Кроме того, "страна-бензоколонка", которая осталась без бензина, готова покупать его у Китая и обещает отменить импортные пошлины, если Пекин согласится.

Эксперты же говорят, что продолжение топливного кризиса в РФ зависит не от того, как быстро отремонтируют свои заводы россияне (на это может уйти от пары недель до пары месяцев), а от того, как часто украинские дроны будут бить по НПЗ.